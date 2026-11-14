In bicicletta per chiedere strade più sicure e per la modifica del CDS

Sabato 14 novembre Modena pedala per la sicurezza stradale e per una strada condivisa da tutte e tutti. Alle ore 14 parte dal Parco Novi Sad una pedalata urbana di circa 6 km, che alle 15.30 arriva in Piazza Grande per un presidio pubblico. Promuovono l'iniziativa ARIA, Modena30, FIAB Modena, FCI Modena, Genitori ECOattivi, Legambiente Modena e Cittadinanza Attiva ER, insieme ad altre realtà cittadine.





L'appuntamento fa parte della mobilitazione nazionale del 14 e 15 novembre promossa dalla Rete Italiana Mobilità Equa (RIME), che riunisce 42 organizzazioni, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, che quest'anno cade domenica 15 novembre.

Una strage che si può evitare





Nel 2025 sulle strade della provincia di Modena sono morte 39 persone e tra il 1° gennaio e il 3 novembre di quest'anno la cronaca locale ne ha già contate almeno 26. Mentre sempre più spesso le vittime sono persone in bicicletta: secondo l'ISTAT, nel 2025 i ciclisti morti nel modenese sono passati da 3 a 9, il dato più alto d'Italia dopo Roma.

In Emilia-Romagna le vittime sono state 266, con quasi 23.000 feriti, di cui oltre 1.400 gravi.

Incidenti e feriti sono in aumento e in regione si muore sulla strada più che nel resto del Paese: 60 morti per milione di abitanti, contro una media italiana di 49 e una europea di 43. In Italia gli incidenti costano alla collettività oltre 18 miliardi di euro l'anno, quasi l'1% del PIL.

Questa strage quotidiana avviene in un contesto dominato dall'auto: a Modena circolano oltre 680 auto ogni 1.000 abitanti, praticamente due ogni tre residenti, in un Paese che detiene il primato europeo con 701 auto ogni 1.000 abitanti, contro una media UE di 578. Scoraggiare la mobilità attiva, a piedi e in bicicletta, e ostacolare la moderazione della velocità, come rischia di fare il nuovo Codice della strada, significa ignorare questi dati.





Un codice fuori strada

Lo schema di riforma del Codice della strada, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 ottobre 2026 e ora all'esame del Parlamento, rischia di indebolire la tutela delle persone: a chi attraversa sulle strisce si chiede di accertarsi che i conducenti intendano fermarsi, non si favorisce la riduzione della velocità, si indeboliscono controlli e sanzioni e si limitano gli strumenti dei Comuni per rendere sicure le strade, per esempio ostacolando le Zone 30. Anziché ridurre i pericoli, si scarica ogni responsabilità su chi è più vulnerabile.

Eppure moderare la velocità funziona.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un persona investita a 30 km/h ha il 90% di probabilità di sopravvivere, a 45 km/h meno del 50%. E a Bologna, con la Città 30, nel 2025 i morti sono calati del 38,5% rispetto alla media 2022-2023.





Per le associazioni le morti sulla strada non sono fatalità: si possono evitare, e prevenirle è una precisa responsabilità politica e sociale. La sicurezza non si ottiene con la sola repressione a posteriori, ma con infrastrutture e scelte urbanistiche per una mobilità equa e a misura di persona.

'Sabato pedaleremo per ricordare chi sulla strada ha perso la vita e per chiedere una legge che metta la vita delle persone prima della velocità dei mezzi motorizzati.', dichiara Davide Paltrinieri, referente per Modena 30.





La richiesta alle istituzioni

Le organizzazioni chiedono di fermare l'iter della riforma e di riscrivere il Codice mettendo al centro la tutela della vita, della salute e della sicurezza: proteggere pedoni e ciclisti, incoraggiare la riduzione della velocità, garantire controlli efficaci e dare ai Comuni gli strumenti per rendere sicure le strade.

A livello locale chiedono infrastrutture ciclabili e pedonali, attraversamenti sicuri, strade scolastiche e percorsi casa-scuola sicuri, Zone 30 realizzate con interventi strutturali e non soltanto

con i cartelli, più investimenti nella prevenzione, un forte rilancio del trasporto pubblico e l'obiettivo Vision Zero, cioè zero morti e feriti gravi sulle strade.