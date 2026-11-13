Benvenuti ad Ago, opera aperta

Ci vorranno ancora anni per vedere la completa valorizzazione e l'utilizzo degli oltre 20.000 metri quadrati del complesso che un tempo ospitava l'ospedale Sant'Agostino, ma un primo importante traguardo è ormai stato raggiunto: l'apertura al pubblico, il prossimo 11 dicembre, della parte più grande e più importante del complesso, quella che caratterizza il blocco a tre piani che si affaccia sul piazzale Sant'Agostino. All'interno, tra gli elementi di un cantiere ancora aperto ma ormai concluso, ed esteso per 10.000 metri, si è mossa oggi la visita con un cicerone d'eccezione: Carlo Ratti, che con il su suo studio insieme a Italo Rota e Politecnica Building for Humans, ha progettato restauro e rifunzionalizzazione dell'edificio. Una opera titanica che da più di dieci anni sta interessando 22.000 metri quadrati del complesso monumentale nel centro storico della città e destinato a ospitare musei, archivi, collezioni artistiche e scientifiche, laboratori e spazi per la ricerca e l'innovazione.Un progetto promosso da Fondazione di Modena che restituisce progressivamente alla città uno dei suoi complessi storici più significativi, trasformandolo a storico luogo di cura a luogo di cultura, aperto alla contemporaneità e alla produzione di nuove conoscenze.La storia dell'ex Ospedale Sant'Agostino affonda le sue radici nel 1753, quando il duca Francesco III d'Este e la Comunità di Modena promossero la fondazione del Grande Spedale.Per oltre due secoli e mezzo il complesso ha accompagnato la vita della città, diventando un luogo di assistenza, medicina e ricerca, ma anche uno spazio attraversato da generazioni di persone, pratiche e conoscenze.Il grande intervento di recupero ha rappresentato anche un'occasione per ripercorrere questa storia, riportando alla luce tracce materiali e testimonianze della vita dell'antico ospedale. Il restauro diventa così non soltanto un intervento di conservazione e trasformazione architettonica, ma anche un percorso di riscoperta della memoria di uno dei luoghi simbolo di Modena. Un edificio nato per prendersi cura delle persone che viene oggi restituito alla città attraverso un progetto che estende idealmente il concetto di cura al patrimonio storico, alla cultura e alla conoscenza.Il progetto interpreta il recupero del complesso settecentesco non come un semplice intervento di restauro, ma come un processo di trasformazione capace di mettere in relazione l'identità storica dell'edificio con le esigenze di un'istituzione culturale contemporanea.Carlo Ratti l'ha definita una opera aperta, capace di creare connessioni nel tempo e nello spazio e di abbracciare un percorso che guardando alla via Emilia è lungo 2000 anni'Alla base dell'intervento vi è il principio della reversibilità dinamica, un approccio che coniuga la tutela dell'architettura storica con la capacità degli spazi di adattarsi nel tempo a nuove funzioni e configurazioni. Un’idea di patrimonio che si evolve nel tempo, accogliendo il cambiamento attraverso interventi puntuali, leggeri e reversibili.Il progetto di rifunzionalizzazione è stato guidato dalla storia e dalle qualità architettoniche dell'edificio settecentesco. La rimozione delle modifiche e delle aggiunte introdotte nel tempo per rispondere alle esigenze dell'attività ospedaliera ha permesso di recuperare la leggibilità dell'impianto originario, riportando alla luce spazi, superfici ed elementi architettonici storici.La qualità degli ambienti ritrovati ha orientato le scelte progettuali, secondo un approccio che riconosce nella conservazione dell'identità storica la premessa per la sua rifunzionalizzazione. Liberati dalle successive compartimentazioni, gli spazi hanno recuperato la propria flessibilità originaria, rivelandosi naturalmente predisposti ad accogliere nuove funzioni culturali, allestimenti espositivi e installazioni temporanee, nel rispetto del carattere storico dell'edificio.Ad accompagnare l’apertura al pubblico dall’11 dicembre sarà 'Collections Connections' mostra curata da Fondazione AGO e CRA–Carlo Ratti Associati, con la collaborazione del critico e curatore Aaron Betsky, che riunisce oltre cento opere di una sessantina di artisti, mettendo in dialogo capolavori delle collezioni della città con prestiti nazionali e internazionali e opere realizzate seguendo tre temi - Abitare, Curare, Esplorare – come espressione del progetto AGO.La colorata città futura immaginata da Fortunato Depero come una nuova Babele accanto alla metropoli inquinata dipinta da Mario Sironi, all’installazione della “fabbrica dell’aria” del collettivo PNAT o alle fotografie delle città emiliane di Olivo Barbieri e Gabriele Basilico. Le tavole anatomiche ottocentesche di Paolo Mascagni accostate all’installazione contemporanea della britannica Anna Dumitriu sulla fragilità dei microorganismi, mentre la nascita viene celebrata da una scultura egizia di Iside, così come dal dipinto della scozzese Caroline Walker, con la festa del primo cambio di pannolino; e la rinascita dal video della liberatoria parata post Covid organizzata proprio a Modena dallo spagnolo Jordi Colomer accanto a una via crucis, nelle Fiandre del XVII secolo, dipinta da Pieter Brueghel il Giovane. Nel frattempo, un microscopio catadiottrico dell’Ottocento, di Giovan Battisti Amici, sembra richiamare il cannocchiale fotografato da Luigi Ghirri sul golfo di Capri o specchiarsi nel cosmo fotografato nell’installazione della svedese Batia Suter.Accanto alla mostra inaugurale, tra i primi progetti culturali di AGO spazio anche a 'Trame | Il Grande Spedale', il nuovo percorso museale permanente promosso da Fondazione di Modena, dedicato alla storia dell'ex Ospedale Sant'Agostino e al suo recupero. Un racconto multimediale che intreccia oltre 250 anni di storia e memoria con il lavoro di restauro e riqualificazione che ne ha accompagnato la trasformazione. Tra gli elementi più significativi, i ritrovamenti nel vano dell'orologio monumentale, rimasto sigillato per quasi un secolo, che restituiscono frammenti della quotidianità ospedaliera, e un videomapping proiettato sulla superficie esterna della volta del Grande Atrio, che consente di comprendere le tecniche e le soluzioni architettoniche impiegate nella costruzione dell'edificio settecentesco. Il racconto si estende anche alla storia della medicina e dell'assistenza, attraverso le figure che hanno segnato la vita dell'istituzione e gli ambienti dell'Antica Farmacia e della Spezieria, dove installazioni multimediali, strumenti interattivi ed esperienze olfattive permettono di approfondire le conoscenze e le pratiche farmaceutiche del passato. Il progetto porta la firma di Politecnica Building for Humans e del prof. Francesco Doglioni, responsabili anche del progetto di restauro del complesso. L'exhibit design, le installazioni multimediali e l'identità visiva sono curati dallo studio Dotdotdot.Il progetto architettonico proseguirà nei prossimi anni con la realizzazione, prevista per il 2029, della copertura cinetica del Cortile delle Tenaglie, sviluppata da CRA con Chuck Hoberman e ispirata alla geometria degli origami, destinata a trasformare il cortile in uno spazio pubblico riconfigurabile.'Con AGO restituiamo alla città un patrimonio architettonico di straordinario valore e investiamo nella capacità di Modena di produrre cultura, conoscenza e opportunità per le nuove generazioni', ha affermato ilsottolineando come il progetto punti a valorizzare le collezioni, le competenze e le istituzioni culturali del territorio in una prospettiva di lungo periodo. 'Il recupero architettonico avrà una fine, ma il progetto culturale dovrà continuare a evolversi insieme alla società e alle future generazioni', ha aggiunto.'AGO è un'operazione culturale di grande portata che darà vita a un nuovo polo pubblico nato dalla collaborazione tra istituzioni ed enti culturali della città', ha sottolineato ilIl primo cittadino ha evidenziato anche il valore urbanistico dell'intervento, spiegando che il dialogo tra AGO e Palazzo dei Musei contribuirà a trasformare l'area circostante in un luogo di incontro e socialità. 'Questa prima apertura consentirà ai modenesi di cogliere le enormi potenzialità di un progetto che rappresenta una significativa operazione di rigenerazione del patrimonio storico', ha affermato, invitando la cittadinanza a visitare il complesso dopo l'inaugurazione.Anche laha rimarcato il ruolo strategico del progetto: 'Le collezioni scientifiche dell'Ateneo rappresentano una parte preziosa della storia di Modena e un patrimonio di conoscenze che vogliamo rendere sempre più accessibile'. Cucchiara ha ricordato come AGO sia destinato a diventare 'un punto di incontro tra scienza, arte e tecnologia', capace di favorire divulgazione e partecipazione pubblica. La rettrice ha inoltre sottolineato che l'Università contribuirà al progetto con le proprie competenze e, dal 2027, con i nuovi Musei Scientifici Universitari, con l'obiettivo di avvicinare alla ricerca scuole, giovani e cittadini.