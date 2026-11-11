Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Arrestato dai Carabinieri, liberato dal giudice: un militare racconta

Arrestato dai Carabinieri, liberato dal giudice: un militare racconta
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Stephan Bencivenga, dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri descrive l'episodio nel corso dell'incontro organizzato da Modena Merita di più: 'La gente deve sapere cosa succede nel nostro lavoro'

1 minuto di lettura

Un uomo arrestato per furto con arnesi da scasso ancora in suo possesso, che davanti al giudice nel processo per direttissima dichiara di essere in quel posto per fare le pulizie, viene creduto e liberato subito, tra la sconforto e la delusione dei Carabinieri che lo hanno arrestato. A raccontare l'episodio, avvenuto alcuni giorni fa in provincia di Modena, è Stephan Bencivenga, della segreteria regionale dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri, nel corso delll'evento sulla sicurezza organizzato a Modena dal Comitato Civco Modena Merita di più.

 


 


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sicurezza, il sistema pubblico non regge più: il 'grido' delle forze dell'ordine

Sicurezza, il sistema pubblico non regge più: il 'grido' delle forze dell'ordine

Banda organizzata svaligia il centro commerciale a Fiorano

Banda organizzata svaligia il centro commerciale a Fiorano

Carabinieri, gli sguardi che proteggono: presentato il Calendario 2027 dell'Arma

Carabinieri, gli sguardi che proteggono: presentato il Calendario 2027 dell'Arma

Sassuolo: arrestato giovane spacciatore di cocaina

Sassuolo: arrestato giovane spacciatore di cocaina

Carabinieri Pavullo, controlli di strada e nei locali: denunciate sette persone e una attività sospesa

Carabinieri Pavullo, controlli di strada e nei locali: denunciate sette persone e una attività sospesa

Ruba la pistola di un amico: arrestato

Ruba la pistola di un amico: arrestato

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti 'Grazie a Forza Italia il Comune di Modena sgombera Costellazioni. E il catasto smentisce la Maletti'

'Grazie a Forza Italia il Comune di Modena sgombera Costellazioni. E il catasto smentisce la Maletti'

La voce dei pochi studenti in piazza a Modena: 'Qui perché non riusciamo a immaginare il nostro futuro'

La voce dei pochi studenti in piazza a Modena: 'Qui perché non riusciamo a immaginare il nostro futuro'

Modena, addio Policlinico, verso il raddoppio di Baggiovara. I medici Anaao: 'Nessun coinvolgimento, appreso dalla stampa'

Modena, addio Policlinico, verso il raddoppio di Baggiovara. I medici Anaao: 'Nessun coinvolgimento, appreso dalla stampa'

Modena, Mezzetti: 'Il Policlinico risponderà alla bassa e media complessità, ecco quali reparti restano'

Modena, Mezzetti: 'Il Policlinico risponderà alla bassa e media complessità, ecco quali reparti restano'

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Aria, pastore svizzero che migliora la vita in ospedale

Aria, pastore svizzero che migliora la vita in ospedale

Modena, Policlinico e Baggiovara, De Pascale conferma i 550 milioni: 'Stima di Mezzetti corretta'

Modena, Policlinico e Baggiovara, De Pascale conferma i 550 milioni: 'Stima di Mezzetti corretta'

Policlinico svuotato, la 'promessa solenne' di Mezzetti: ma come può Modena ottenere oltre un miliardo di euro dalla Regione?

Policlinico svuotato, la 'promessa solenne' di Mezzetti: ma come può Modena ottenere oltre un miliardo di euro dalla Regione?

4 novembre, il comandante Messina agli studenti: 'Siamo uniti dal tricolore, al servizio di un paese bellissimo'

4 novembre, il comandante Messina agli studenti: 'Siamo uniti dal tricolore, al servizio di un paese bellissimo'