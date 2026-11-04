4 novembre, il comandante Messina agli studenti: 'Siamo uniti dal tricolore, al servizio di un paese bellissimo'

Una rappresentanza degli Allievi Ufficiali dell'Accademia militare di Modena, con il Comandante, gen. Stefano Messina, ha celebrato in mattinata insieme agli studenti dell'Ipsia 'F.Corni' la festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate negli spazi dell'istituto scolastico di viale Tassoni 3.Il momento più significativo ed emotivamente coinvolgente della mattinata è stato la consegna del Tricolore da parte dei Cadetti dell'Accademia agli studenti dell'Ipsia 'F.Corni' e l'esecuzione dell'inno nazionale da parte dei giovani. Nel suo intervento, la Dirigente scolastica dell'istituto, Viviana Giacomini, ha sottolineato come 'la scelta di coinvolgere un istituto professionale situato in un territorio di frontiera per celebrare la festa dell'Unità nazionale sottolinei la presenza vigile e costante delle Istituzioni dello Stato nei luoghi in cui ogni giorno si costruiscono cittadinanza, inclusione e futuro, oltre ad assumere un valore profondamente simbolico ed educativo. Per una scuola professionale come la nostra – ha aggiunto - accogliere il Tricolore significa legare i valori della memoria e della coesione nazionale al senso del dovere, alla disciplina e a conclude la Dirigente scolastica - assumiamo quotidianamente per formare cittadini e professionisti responsabili'.Dopo la proiezione del filmato dello Stato Maggiore della Difesa e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.per le celebrazioni del 4 Novembre, l'intervento del comandante dell'Accademia militare, gen. Stefano Messina ha posto l'accento sul 'rispetto, l'affezione e la difesa, da parte dei giovani, del Tricolore come simbolo dell'Unità nazionale', invitando gli studenti alla 'conoscenza della storia e alla riconoscenza nei confronti di quanti hanno offerto la propria vita per garantire alla giovane Nazione italiana un futuro di democrazia e libertà. Questa è la Patria, la terra dei nostri padri, nella quale viviamo e per la quale anche noi dobbiamo essere fieri di offrire, ognuno nel proprio ambito, il nostro contributo' . Al termine della mattinata, le domande degli studenti, in dialogo con il Comandante Messina, hanno preceduto lo scambio dei doni tra Accademia e Ipsia 'F.Corni': il gagliardetto con lo stemma dell'Istituzione militare di p.zza Roma per la scuola e alcuni manufatti prodotti dagli studenti nei laboratori dell'Ipsia ''F.Corni' per l'Accademia.