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'Attentato Modena, la decisione della DDA di escludere il terrorismo è sbalorditiva'

'Attentato Modena, la decisione della DDA di escludere il terrorismo è sbalorditiva'

Il consulente esperto di terrorismo Jahdista Bergoglio Errico: 'Dal PM motivazioni sbrigative che non tengono conto del profilo ideologico di El Koudri'

2 minuti di lettura
'Ho raccolto e analizzato nella mia attività di analista indipendente e per il Monitoring jihadism Project più di 550 casi giudiziari legati al jihadismo in Italia dal 1993 ad oggi e leggere le motivazioni addotte così sbrigative nel provvedimento di diniego della DDA di Bologna mi ha sbalordito. Il PM firmatario effettua rilievi metodologici discutibili e su presupposti non coerenti con le letteratura specialistica in materia di jihadismo. Non tiene conto del profilo ideologico di El Koudri, manifestatosi, tra le varie cose, con il gesto simbolico del taglio della barba, con l'ostilità verso i cristiani e l'Occidente e la pubblicazione di una bandiera dell'ISIS'. Sono le parole di Francesco Bergoglio Errico, esperto in terrorismo jahdista e radicalizzazione, consulente tecnico a supporto della richiesta avanzata alla DDA di Bologna da Deborah De Cicco, legale del fratello della vittima dell'attentato, per la contestazione dell'aggravante terroristica nell'attentato del 16 maggio. Richiesta rigettata dal PM della Procura antiterrorismo dopo solo 12 giorni dal suo deposito. Nell'esprimere la propria divergenza rispetto a tale decisione; Bergoglio Errico sottolinea anche come 'la frustrazione espressa da El Koudri non sarebbe incompatibile con una finalità terroristica, anzi ponendosi come fattore predisponente e concorrente con un percorso di radicalizzazione.
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arrestato per terrorismo dalla Procura di Milano e che aveva richiamato Modena come esempio da imitare conferma poi che la suddetta strage ha avuto efficacia intimidatoria a larga scala, contrariamente a quanto riferisce il PM della DDA, come del resto la pubblicazione del video su siti di propaganda jihadista. Tuttavia, l'intimidazione anche solo della comunità modenese sarebbe idonea ad integrare la finalità terroristica'.
A supporto della tesi del terrorismo il consulente elenca diversi significativi passaggi nelle vita di El Koudri. 'Le prime manifestazioni della radicalizzazione, El koudri le mostra già dal 2016, con un progressivo deterioramento dei rapporti con la società circostante. Poi troviamo un'intermittente percorso di radicalizzazione, sino all'accelerazione improvvisa degli ultimi tre mesi antecedenti alla steage. Tutte le ricerche web effettuate, allarmanti e significative, vanno poi analizzate congiuntamente a tutti i fattori, e non valutate singolarmente quale mero interesse personale. Queste devono essere lette quale rafforzamento ideologico combinato con lo stato di frustrazione'. Poi c'è il giallo del reset del telefono. 'Il factory reset (reimpostazione delle condizioni di fabbrica) del telefono su cui Meta ha rinvenuto la bandiera dell'ISIS lascia perplessi. Quindi non trovo corretta la valutazione del PM, la quale sostiene che la mia analisi valuta una ipotetica cancellazione della memoria.
Al contrario, ne abbiamo la prova. Soprattutto - conclude Bergoglio Errico - l'azione gravissima del 16 maggio è in totale adesione e replica di quanto ha visualizzato negli ultimi anni'
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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