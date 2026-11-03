Modena, altri 17mila euro a Caleidos per l'educativa di strada. Il costo mensile sale del 44%

Altri 17mila euro a Caleidos Cooperativa Sociale Onlus per 'proseguire le attività di educativa di strada, prevenzione del disagio giovanile e riduzione dei rischi nei locali del divertimento notturno'. Il Comune di Modena ha disposto un nuovo affidamento diretto alla cooperativa per i mesi di novembre e dicembre 2026, confermando un rapporto che va avanti ormai dal 2020. Ma a emergere dalla determina è anche un dato economico: il costo medio mensile del servizio aumenta di circa il 44% rispetto al precedente affidamento.

La determina dirigenziale numero 2654 del 22 ottobre stabilisce un impegno di spesa complessivo di 16.997 euro, Iva inclusa, per un totale di 516 ore di attività. A Caleidos, con sede in via Morandi a Modena, andranno 13.932 euro, ai quali si aggiungono 3.065 euro di Iva.

Non si tratta di un nuovo gestore. La cooperativa segue infatti questi interventi da diversi anni. Il precedente affidamento, disposto con determina numero 3697 del 2025, aveva coperto il periodo da dicembre 2025 a ottobre 2026, per una spesa complessiva di 64.904 euro. Anche in quell'occasione il Comune aveva scelto Caleidos per la progettazione e la realizzazione di attività integrate rivolte alla popolazione giovanile.





La storia del servizio risale al 2020.

Negli anni successivi, nei periodi settembre 2020-dicembre 2021 e settembre 2022-dicembre 2024, la cooperativa aveva partecipato a procedure di avviso pubblico, risultando l'unica concorrente. Per gli affidamenti successivi si è invece proceduto direttamente, come avvenuto nel 2025 e ora per gli ultimi due mesi del 2026.

Il confronto tra gli ultimi due incarichi fa emergere come il precedente contratto, della durata di undici mesi, aveva un valore complessivo di 64.904 euro, pari a circa 5.900 euro al mese. Il nuovo affidamento, limitato a novembre e dicembre, comporta invece una spesa media mensile di circa 8.499 euro. La differenza è di circa 2.600 euro al mese, con un incremento percentuale del 44%. Ovviamente per valutare compiutamente l'andamento dei costi sarebbe necessario confrontare nel dettaglio il monte ore e le prestazioni previste nei due contratti.

La nuova assegnazione viene motivata dall'esigenza di garantire continuità agli interventi in attesa dell'aggiudicazione del prossimo appalto. Il Comune ha infatti già avviato una procedura aperta per affidare il servizio nel triennio 2027-2029, con decorrenza dal primo gennaio 2027.





Ma quali attività vengono finanziate? Il progetto prevede la presenza di operatori nei luoghi di aggregazione informale dei ragazzi, come strade, piazze e parchi, ma anche nei pub, nei bar, nelle discoteche, nei circoli e durante le feste.

L'obiettivo è entrare in contatto con i gruppi giovanili, comprenderne le dinamiche, raccogliere esigenze e intercettare situazioni problematiche, dai fenomeni di insicurezza al bullismo e alle prevaricazioni.

Una parte importante del lavoro riguarda la prevenzione dei rischi legati al consumo e all'abuso di alcol e sostanze psicoattive, attraverso informazione e sensibilizzazione. Gli interventi puntano inoltre a promuovere stili di vita sani, il rispetto delle diversità e un utilizzo consapevole degli spazi pubblici. Sono previsti anche interventi educativi di prossimità nei contesti scolastici, per intercettare e accompagnare i vissuti dei ragazzi in collaborazione con i soggetti del territorio.