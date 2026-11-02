Modena calcio, i risultati del settore giovanile nel fine settimana

Nel weekend appena trascorso sono scese in campo le formazioni del Settore Giovanile gialloblù. Pareggio in extremis per l’Under 17 sul campo del Parma, sconfitte per Primavera e Under 14. Test amichevole per l’Under 16, mentre l’Under 13 è stata impegnata nel Torneo Caroli Hotels.

La Primavera di Paolo Mandelli esce sconfitta per 2-0 dalla trasferta sul campo del Venezia. La gara si sblocca alla mezz’ora e pochi minuti più tardi arriva il raddoppio dei padroni di casa. Nella ripresa i gialloblù provano a reagire e a riaprire la sfida, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.

Pareggio amaro per i 2010 di Leonardo Fontanesi, protagonisti di un’ottima prestazione sul campo del Parma e vicinissimi alla vittoria. I canarini sbloccano la gara con Santomo, che finalizza una bella azione corale sfruttando il preciso assist di Pennacchia. A inizio ripresa i padroni di casa trovano il pareggio, ma in pieno recupero Bianco riporta avanti i gialloblù con un tap-in sugli sviluppi di una punizione. Quando la vittoria sembra ormai conquistata, uno sfortunato rimpallo nell’ultima azione della partita regala al Parma il gol del definitivo 2-2.

Approfittando della sosta del campionato, i 2011 di Niccolò Galli hanno disputato un test amichevole a Bomporto contro la Giana Erminio.Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso a reti inviolate, gli ospiti trovano due volte la via del gol nella ripresa, fissando il risultato sullo 0-2 finale.

Sconfitta interna per i 2013 di Diego Liso, superati dal Parma a Saliceta. I gialloblù sono protagonisti di un ottimo primo tempo, nel quale tengono testa agli avversari chiudendo sullo 0-0. Nella ripresa gli ospiti indirizzano la sfida con due reti, per poi arrotondare il punteggio nel finale fino allo 0-4.

I 2014 di Gabriele Siciliano hanno partecipato al Torneo Caroli Hotels a Gallipoli, chiudendo al 14° posto su 40 squadre. Nel girone di qualificazione i gialloblù hanno superato Giovani Cryos (7-1) e Romulea (3-0), cedendo all’ACR (1-2) e mancando per un solo punto l’accesso ai quarti. Nell’ultima sfida è arrivata la sconfitta per 3-2 contro la Boreale.