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Modena calcio, i risultati del settore giovanile nel fine settimana

Modena calcio, i risultati del settore giovanile nel fine settimana

Pareggio in extremis per l’Under 17 sul campo del Parma, sconfitte per Primavera e Under 14

2 minuti di lettura
Nel weekend appena trascorso sono scese in campo le formazioni del Settore Giovanile gialloblù. Pareggio in extremis per l’Under 17 sul campo del Parma, sconfitte per Primavera e Under 14. Test amichevole per l’Under 16, mentre l’Under 13 è stata impegnata nel Torneo Caroli Hotels.

 

Primavera. La Primavera di Paolo Mandelli esce sconfitta per 2-0 dalla trasferta sul campo del Venezia. La gara si sblocca alla mezz’ora e pochi minuti più tardi arriva il raddoppio dei padroni di casa. Nella ripresa i gialloblù provano a reagire e a riaprire la sfida, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.

 

U17. Pareggio amaro per i 2010 di Leonardo Fontanesi, protagonisti di un’ottima prestazione sul campo del Parma e vicinissimi alla vittoria. I canarini sbloccano la gara con Santomo, che finalizza una bella azione corale sfruttando il preciso assist di Pennacchia. A inizio ripresa i padroni di casa trovano il pareggio, ma in pieno recupero Bianco riporta avanti i gialloblù con un tap-in sugli sviluppi di una punizione. Quando la vittoria sembra ormai conquistata, uno sfortunato rimpallo nell’ultima azione della partita regala al Parma il gol del definitivo 2-2.

 

U16. Approfittando della sosta del campionato, i 2011 di Niccolò Galli hanno disputato un test amichevole a Bomporto contro la Giana Erminio.
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Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso a reti inviolate, gli ospiti trovano due volte la via del gol nella ripresa, fissando il risultato sullo 0-2 finale.

 

U14. Sconfitta interna per i 2013 di Diego Liso, superati dal Parma a Saliceta. I gialloblù sono protagonisti di un ottimo primo tempo, nel quale tengono testa agli avversari chiudendo sullo 0-0. Nella ripresa gli ospiti indirizzano la sfida con due reti, per poi arrotondare il punteggio nel finale fino allo 0-4.

 

U13. I 2014 di Gabriele Siciliano hanno partecipato al Torneo Caroli Hotels a Gallipoli, chiudendo al 14° posto su 40 squadre. Nel girone di qualificazione i gialloblù hanno superato Giovani Cryos (7-1) e Romulea (3-0), cedendo all’ACR (1-2) e mancando per un solo punto l’accesso ai quarti. Nell’ultima sfida è arrivata la sconfitta per 3-2 contro la Boreale.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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