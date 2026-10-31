Modena - Mantova, le formazioni ufficiali

Alle ore 15:00 il Modena scende in campo contro il Mantova, dopo due vittorie consecutive. Occasione per confermare la propria posizione nei primi tre posti della classifica. Le formazioni titolari in campo
MODENA: Chichizola, Folino, Nador, Nieling, Imputato, Santoro, Brugman, Bianco, Azzi, Ambrosino, Belotti. Allenatore: Galloppa.
A disposizione: Consiglio, Laidani, Adorni, Cannoni, Egharevba, Odero, Acquah, Bacchin, Bozhanaj, Montevago, Olzer.
MANTOVA: Bardi, Tomasevic, Cella, Castellini, Radaelli, Trimboli, Longonda, Benaissa, Ilie, Ruocco, Gliozzi. Allenatore: Modesto.
A disposizione: Gemello, Meroni, Del Lungo, Košpo, Kouda, Wieser, Ignacchiti, Vesentini, Spinaccè, Cajazzo, Bragantini, Vlahovic.
Nella foto, l'allenatore del Modena Daniele Galloppa