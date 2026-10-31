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Modena - Mantova, le formazioni ufficiali

Modena - Mantova, le formazioni ufficiali

Dalle ore 15:00, fischio d'inizio, aggiornamento in diretta. Belotti di nuovo titolare

1 minuto di lettura

Alle ore 15:00 il Modena scende in campo contro il Mantova, dopo due vittorie consecutive. Occasione per confermare la propria posizione nei primi tre posti della classifica. Le formazioni titolari in campo


MODENA: Chichizola, Folino, Nador, Nieling, Imputato, Santoro, Brugman, Bianco, Azzi, Ambrosino, Belotti. Allenatore: Galloppa.

A disposizione: Consiglio, Laidani, Adorni, Cannoni, Egharevba, Odero, Acquah, Bacchin, Bozhanaj, Montevago, Olzer.


MANTOVA: Bardi, Tomasevic, Cella, Castellini, Radaelli, Trimboli, Longonda, Benaissa, Ilie, Ruocco, Gliozzi. Allenatore: Modesto.

A disposizione: Gemello, Meroni, Del Lungo, Košpo, Kouda, Wieser, Ignacchiti, Vesentini, Spinaccè, Cajazzo, Bragantini, Vlahovic.


Nella foto, l'allenatore del Modena Daniele Galloppa

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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