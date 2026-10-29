Modena-Mantova, prevendita verso quota 10mila: Curva Montagnani vicina al quinto sold out di fila

Cresce l'entusiasmo attorno al Modena in vista della sfida contro il Mantova. A meno di 48 ore dal fischio d'inizio, la prevendita corre spedita verso quota 10mila spettatori, con la Curva Montagnani ormai a un passo dal quinto sold out consecutivo.

Ad oggi sono 3.600 i biglietti venduti, di cui 25 destinati al settore ospiti. La prevendita per i tifosi gialloblù proseguirà fino al giorno della gara, quando saranno aperti anche i botteghini dello stadio dalle 12.30 alle 15.30. Per i sostenitori del Mantova, invece, l'acquisto dei tagliandi sarà possibile fino alle ore 19 di domani, venerdì.

Sul fronte infermeria arrivano invece notizie meno positive. Francesco Zampano, uscito per infortunio nel corso della sfida di martedì sera contro il Vicenza, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I-II grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.

L'esterno gialloblù ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà monitorato nelle prossime settimane per valutare i tempi di recupero.