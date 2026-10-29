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'Il piano Mezzetti mette pietra tombale sul Policlinico di Modena: Pd di Pavullo e Mirandola ve lo possono spiegare'

'Il piano Mezzetti mette pietra tombale sul Policlinico di Modena: Pd di Pavullo e Mirandola ve lo possono spiegare'

Pulitanò: 'Sono convinto che il sindaco Mezzetti abbia un'idea e che sia visto come un corpo estraneo del Pd, ma il problema è che a fare le spese è la città'

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'Questi 550 milioni per l'ospedale di Baggiovara ci sono o no? Perchè sulla stampa il sindaco ha detto che la Regione ha deciso di investire a Modena. Ebbene, ci sono o non ci sono questi soldi?' Così il consigliere comunale Fdi Ferdinando Pulitanò lunedì in Consiglio comunale sul tema dello svuotamento di Policlinico. 'Ricordo che le aziende sanitarie Ausl e Aou modenesi hanno un buco da 35 milioni di euro che la Regione Emilia Romagna, aumentando ticket e Irap, ha poi ripianato'.


'E' evidente che un eventuale nuovo ospedale a Baggiovara metterà una pietra tombale sul Policlinico di Modena. Andate a Mirandola e a Pavullo per vedere che fine hanno fatto gli ospedali locali, come dice chiaramente il Pd di quei Comuni - aggiunge Pulitanò -. E ancora, perchè continuiamo a spendere milioni di euro per il Policlinico se sappiamo che non risponde alle sfide del futuro, come ha detto il sindaco? Io sono convinto che il sindaco Mezzetti abbia un'idea e che sia visto come un corpo estraneo del Pd, ma il problema è che a fare le spese di questo cortocircuito, di questo congresso permanente interno alla sinistra, è la città e il territorio'.

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