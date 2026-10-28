Costellazioni, il Comune trasferisce 114 residenti per sicurezza, Forza Italia esulta: 'E' grazie al nostro esposto'

'La decisione del Comune di Modena di trasferire le 114 persone ospitate nelle stanze che gestisce al residence Costellazioni conferma quanto Forza Italia denuncia da tempo: la concentrazione di fragilità diverse nello stesso enorme complesso era inadeguata e non poteva continuare'.

È quanto affermano Giovanni Botti, coordinatore cittadino di Forza Italia Modena, Enrico Fontana, commissario provinciale, e Antonio Platis, responsabile regionale Organizzazione del partito. 'Il Comune parla di lavori di riqualificazione e di adeguamento igienico-sanitario e antincendio: è la conferma che le criticità segnalate erano reali. Per anni nello stesso comparto sono state concentrate centinaia di persone con esigenze completamente differenti, con forti criticità per gli ospiti e per il quartiere. Prima con l’amministrazione Muzzarelli e poi con quella Mezzetti si è lasciato trascinare un problema che richiedeva una scelta radicalmente diversa. Poche settimane fa il nuovo corso di Forza Italia ha deciso di andare oltre le semplici dichiarazioni politiche, presentando atti formali ed esposti, alla Prefettura e ai vigili del fuoco, per chiedere che venissero verificate fino in fondo le condizioni della struttura. Oggi registriamo un’accelerazione senza precedenti sul trasferimento degli ospiti.

Le nostre iniziative, insieme alle inchieste giornalistiche, hanno contribuito a rompere anni di immobilismo e a riportare questa situazione al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale'.





'Quanto accaduto dimostra che legalità e sicurezza sono un binomio imprescindibile: la legalità è il baluardo della sicurezza. Dove le regole non sono verificate e fatte rispettare e dove ci sono controlli carenti o interventi tardivi, i primi a pagarne il prezzo sono i cittadini onesti, i residenti del quartiere e le stesse persone ospitate, che hanno diritto a condizioni dignitose e sicure'.

'Ora, però, il trasferimento degli ospiti deve rappresentare soltanto il primo passo. Deve partire un serio progetto di recupero e riqualificazione dell’intero comparto, che per troppi anni è stato percepito dai residenti come una terra di nessuno. L’obiettivo deve essere duplice: garantire alle persone fragili sistemazioni realmente adeguate alle loro necessità e superare definitivamente la concentrazione nello stesso luogo di famiglie, minori, soggetti fragili e richiedenti asilo. A quanto pare, questa volta stiamo riuscendo ad evitare che si realizzi un nuovo disastro sul modello R-Nord. Ora controlleremo e vigileremo perché il percorso venga completato fino in fondo, con tempi certi e trasparenti, e perché finalmente la vicenda Costellazioni possa rimanere nel libro dei brutti ricordi della città'.