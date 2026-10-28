Policlinico Modena, M5S pasdaran di Mezzetti: 'Nessuno svuotamento'. E dimentica 'gli alloggi negli spazi liberati'

Tra i più fervidi sostenitori del progetto presentato dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti relativo allo svuotamento del Policlinico di Modena per ridurlo a ospedale per la bassa e media complessità, vi è il M5S di Modena. Lunedì in Consiglio comunale il capogruppo Giovanni Silingardi si è lanciato in una difesa assoluta dell'idea del sindaco, negando totalmente lo svuotamento stesso annunciato dal sindaco. 'Vi è un dibattito basato su cose mai dette - ha detto Silingardi -. Non si svuota nulla, anzi si riempie di quelle funzioni che sono funzionali a quella funzione che si vuole dare al Policlinico'.

Ora, poichè a ribadire che si tratta di uno 'svuotamento' è stato il nostro giornale, giova ricordare quanto affermato a riguardo dal sindaco nella sua famosa intervista alla Gazzetta di Modena. Ecco il passaggio letterale: 'Tutto ciò che resterà sarà previsto negli spazi ristrutturati in questi anni con oltre 100 milioni. Sugli spazi che resteranno liberi al Policlinico si aprirà un discorso con tutti gli attori coinvolti: c’è bisogno di aree universitarie, alloggi per i medici e gli infermieri, per gli studenti stessi'.