Policlinico di Modena svuotato, la storia è vecchia: si promettono investimenti per poter procedere coi tagli

La storia è vecchia: si promettono investimenti (che poi solitamente si realizzano solo in parte) e intanto si procede a dismissioni, tagli per risparmiare.

La tecnica della distrazione è rodata.

E' successo a Pavullo (nella foto), quando all'allora sindaco di centrodestra Luciano Biolchini venne promesso dalla Regione un importante investimento per l'implementazione del Pronto soccorso locale, in cambio - per la sicurezza delle partorienti, ci mancherebbe - sarebbe stato chiuso il Punto nascite. Il primo cittadino diede anche il proprio ok. Risultato? Addio punto nascite, nonostante le promesse di riapertura successive del presidente della Regione in carica Bonaccini.

Sta succedendo a Mirandola, dove si promette di realizzare un maxi ospedale a Carpi e in cambio di riduce Mirandola a un ospedale sempre più depotenziato e dal quale è già stato eliminato per sempre il punto nascita.

Facile prevedere che succederà a Modena con il Policlinico, nonostante le promesse solenni e gli attacchi di Mezzetti e addirittura lo spauracchio lanciato proprio dal sindaco della 'denuncia per procurato allarme'. Si promette un super investimento da 550 milioni su Baggiovara e in cambio si procede con la dismissione dell'ospedale della città.

Tutto già visto. Il Pd in compenso - dopo aver fatto fuoco e fiamme in assemblea - accetta la linea e crede alle promesse del sindaco, assicurando che i vecchi dissapori sono state solo strumentali retroscena. Non è vero niente. E adesso non resta che andare tutti a Palagano per suggellare, tra i monti del 'paese di matti', il patto finale. Per sancire, senza ombra di smentita, la vittoria di Mezzetti su tutti i fronti.

Giuseppe Leonelli