Policlinico svuotato, svolta Lega Modena: prima va in piazza coi Comitati, poi in Consiglio plaude il sindaco

'Io non sono pregiudizialmente contrario a chiudere il Policlinico, può essere una ipotesi, perchè non esiste una struttura eterna in ambito sanitario'. E ancora: 'Mi ha fatto piacere sentire delle rassicurazione e molti cittadini che erano preoccupati, ora lo saranno meno. Adesso facciamo una discussione seria per programmare la sanità e affrontare i problemi'. Così il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi ieri in Consiglio comunale a Modena.

Parole che vanno addirittura oltre il progetto presentato da Mezzetti e si spingono a ipotizzare quella dismissione totale, proprio da La Pressa annunciata, e sempre negata dal sindaco.

Parole che però paiono stridere con la presa di posizione di una settimana fa della Lega di Modena, quando con Stefano Prampolini, Lodovica Boni e il segretario Caterina Bedostri, è scesa in piazza al grido 'Giù le mani dal Policlinico'.