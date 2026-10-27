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Policlinico svuotato, Giacobazzi svela: 'In Forza Italia i dirigenti mi vietavano di attaccare Altini. Non so perchè'

Policlinico svuotato, Giacobazzi svela: 'In Forza Italia i dirigenti mi vietavano di attaccare Altini. Non so perchè'

Parole che testimonierebbero la vicinanza politica dello stesso Altini con Forza Italia e col mondo del centrodestra emiliano

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'Fino a non molto tempo fa - e questo è un sasso dalla scarpa che mi voglio togliere - alcuni dirigenti regionali di Forza Italia mi chiedevano in modo netto dall'astenermi di attaccare le politiche sanitarie del Direttore generale dell'Ausl Mattia Altini e oggi non so ancora perchè'. Lo ha detto in modo chiaro (video sotto) in aula, Piergiulio Giacobazzi, di recente uscito da Forza Italia dopo essere stato per anni commissario provinciale.

Parole che testimonierebbero la vicinanza politica dello stesso Altini con Forza Italia e col mondo del centrodestra emiliano.


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