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Modena, al corteo 'Giù le mani dal Policlinico' opposizioni unite: il senatore Barcaiuolo grande assente

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Centrodestra e Civici uniti nel dire no allo svuotamento del Policlinico di Modena annunciato dal sindaco Massimo Mezzetti

1 minuto di lettura

Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Civici uniti ieri - pur senza bandiere di partito - alla manifestazione promossa da Comitati e cittadini per salvare il Policlinico di Modena.

Per Fdi erano presenti il deputato Daniela Dondi, il capogruppo Luca Negrini e il consigliere Paolo Barani, per Forza Italia il commissario provinciale Enrico Fontana, per la Lega Stefano Prampolini, Lodovica Boni e il segretario Caterina Bedostri, per i Civici Andrea Mazzi di Modena in Ascolto e Piergiulio Giacobazzi per Pluralia.

Centrodestra e civici hanno quindi superato gli screzi degli ultimi giorni, compresa la clamorosa uscita di Giacobazzi dal partito e le accuse lanciate al sit-in di sabato di Fi, per ritrovarsi uniti nel dire no allo svuotamento del Policlinico di Modena annunciato dal sindaco Massimo Mezzetti.

Unico grande assente alla manifestazione - e finora totalmente silente nel dibattito innescato dall'annuncio del primo cittadino - il senatore e leader regionale di Fdi Michele Barcaiuolo.

Nelle foto sopra gli esponenti politici presenti ieri

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