Cittadini in corteo per il Policlinico: 'No allo smantellamento, Mezzetti parli con i cittadini'

Partito con un presidio iniziale di circa 150 persone davanti ai cancelli del Policlinico, il corteo si è ingrossato lungo il percorso, sulla scia di persone che si sono unite rispondendo all'invito dei partecipanti durante il transito in via emilia centro. Ultimo tratto prima di imboccare via Farini e giungere in piazza Roma, cornice luogo degli interventi al microfono e chiusura.
Arrivati in piazza, a prendere la parola è stato Mattia Meschieri, referente del comitato civico, che ha ribadito la ferma contrarietà all'ipotesi di ridimensionamento della struttura urbana e ha preteso massima trasparenza: 'È
Al microfono si alternano testimonianze e interventi di cittadini comuni, di medici e infermieri. Claudio Stanzani, noto medico con quarant'anni di esperienza, ha spiegato alla piazza la differenza tra le varie tipologie di Pronto Soccorso, illustrando i rischi e gli effetti concreti che uno svuotamento di reparti e funzioni specialistiche avrebbe anche in termini di declassamento del Pronto Soccorso.
Daniele Giovanardi, già direttore del Pronto Soccorso del Policlinico, ha posto l'accento su un paradosso funzionale deglii ultimi anni e che nel nuovo piano rischie di aggravarsi: 'Mantenere separato il reparto Materno-Infantile del Policlinico dal centro Grandi Traumi di Baggiovara crea un rischio clinico altissimo per la donna in gravidanza e per il nascituro in caso di grave incidente, a seconda dell'ospedale di destinazione della paziente'.
I dati snocciolati durante il presidio confermano peraltro la centralità del Pronto Soccorso per la comunità: la struttura del Policlinico registra oggi
Alla manifestazione è intervenuta anche Giusy Parente del sindacato Fials, che ha denunciato la mancanza di un percorso di confronto condiviso con il personale medico, infermieristico e le rappresentanze sindacali e dei lavoratori: 'Dispiace che altri sindacati, pur avendo chiesto al sindaco un percorso di trasparenza che finora è stato negato, oggi non siano qui in piazza insieme a noi'.
A sostegno della mobilitazione, pur astenendosi dall'intervenire in voce per evitare di politicizzare un'iniziativa civica e trasversale, erano presenti diversi esponenti delle forze politiche d'opposizione: Katie Balostri per la Lega, Enrico Fontana (commissario provinciale di Forza Italia), Luca Negrini per Fratelli d'Italia, Pier Giulio Giacobazzi per la lista Pluralia e Andrea Mazzi per la civica di centrodestra Modena in ascolto.
Particolarmente toccanti le testimonianze di cittadini, soprattutto donne, per i quali il Policlinico rappresenta un punto di riferimento storico e insostituibile nel tessuto urbano e nella propria vita. difficilmente rimpiazzabile con la struttura di Baggiovara, percepita come distante sia logisticamente che sul piano sociale, per la popolazione anziana e per chi ha difficoltà a spostarsi. 'Mezzetti doveva essere qui ad ascoltarci.
Al tramonto, a circa tre ore dall'avvio dal corteo, l'invito a firmare i moduli per chiedere ufficialmente al Comune la convocazione di una assemblea pubblica. Le sedute di piazza Roma si trasformano in banchetti per la raccolta firme. La risposta è massiccia: in meno di dieci minuti i moduli predisposti dal comitato vengono riempiti. Raggiunto in tempi record il numero di sottoscrizioni necessario. Le firme saranno presto consegnate al Comune di Modena e alla Provincia per chiedere la convocazione urgente di un'assemblea pubblica con i vertici istituzionali, affinché facciano pubblica chiarezza sul futuro dei due ospedali e della sanità modenese.