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'Giù le mani del Policlinico di Modena': il corteo sfila per le vie del centro

'Giù le mani del Policlinico di Modena': il corteo sfila per le vie del centro

Obiettivo della manifestazione è scongiurare l'ipotesi di una dismissione della struttura ospedaliera di via del Pozzo

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Davanti al piazzale del Policlinico si sono riunite circa 200 persone, ma il gruppo man a mano che il corteo avanza verso piazza Grande ottiene nuove adesioni spontanee. Dietro al cartello 'Giù le mani dal Policlinico' i partecipanti gridano lo stesso slogan. Obiettivo della manifestazione è scongiurare l'ipotesi di una dismissione della struttura ospedaliera di via del Pozzo, dopo che il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha annunciato appunto il trasloco di buona parte delle attività a Baggiovara e la creazione di alloggi negli spazi svuotati.

Mezzetti ha affermato che al Policlinico resterà l'area materno-infantile e il Pronto soccorso, ma come più volte ricordato il DM 2015 stabilisce che un ospedale può avere un Pronto soccorso solo se sono presenti una serie di reparti.

Il corteo è organizzato dal Comitato Civico Modena Merita di più: in Piazza Roma sono previsti diversi interventi dei rappresentanti del comitato e dei presenti. Hanno aderito all'evento senza bandiere di partito i rappresentanti dei partiti e delle liste civile di centro-destra.

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