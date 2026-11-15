Policlinico di Modena declassato, Mezzetti: 'La ciccia del risparmio è in città, lì dobbiamo razionalizzare'. E Gargano applaude

'Noi possiamo, razionalizzando l'offerta sanitaria pubblica della città, recuperare risorse, professionisti, energie, da rimettere a disposizione di tutto il territorio provinciale. Se non tocchiamo nulla sulla città, progressivamente sfiliamo via una foglia di carciofo al giorno dal territorio, un giorno un'automedica, un giorno chiudiamo un pronto soccorso, un giorno trasformiamo un ospedale in Cau, un altro giorno tiriamo via un'ambulanza, ma così non risolveremo i problemi dell'economicità del nostro sistema. La ciccia sta nel sistema della città. O affrontiamo quella ciccia e cerchiamo di ricreare economie che possono essere distribuite sul territorio, o alla fine pagheranno un duro prezzo sia il territorio che la città. E io a questo gioco non ci sto. Perché è vero che il Policlinico è l'undicesima miglior struttura ospedaliera in Italia, ma come il mio amico Giuseppe Lonelli non manca di ricordare su La Pressa, le carenze ci sono. Siamo un'eccellenza, ma è inutile che ce lo nascondiamo. Gli scricchiolii li vediamo tutti. Chi entra nel Policlinico li vede. Se noi stiamo fermi davanti a questi scricchiolii e decidiamo di non toccare nulla per paura di perdere il nostro consenso, perché non riusciamo a spiegare bene che cosa vogliamo fare, non andiamo avanti.'.

Così il sindaco di Modenaoggi all'incontro a Castelfranco Emilia sul riordino della sanità provinciale (sopra l'intervento integrale), citando anche il nostro giornale.

Un incontro atteso, in uno dei Comuni che ha vissuto con più fastidio l'annuncio sul declassamento del Policlinico a ospedale territoriale. Eppure questa mattina il sindaco ha incassato l'applauso sia del sindaco di Castelfranco Gianni Gargano che della collega di Ravarino Maurizia Rebecchi, la quale ha risposto 'noi ci siamo' rispetto all'idea di una riduzione dell'ospedale di via Del Pozzo a nosocomio per la bassa e media complessità. Parere sostanzialmente positivo anche dal segretario provinciale Pd Massimo Paradisi che ha comunque sottolineato la necessità di 'condivisione' e 'tempi adeguati' per il confronto. Dal canto suo l'assessore regionale Massimo Fabi ha confermato che le risorse che arriveranno dalla Regione Emilia Romagna, saranno aggiuntive rispetto a quelle previste. Nessun intervento critico in sala dove erano comunque presenti alcuni consiglieri ed esponenti di opposizione di Castelfranco.

L'intervento centrale della giornata è stato certamente quello di Mezzetti che ha ribadito i concetti già noti sullo svuotamento dell'ospedale, aggiungendo il tema-chiave del risparmio di risorse.

'Io parlo prevalentemente come presidente della conferenza territoriale e sociosanitaria, quindi con il dovere di dover parlare

con una visione provinciale, perché se dovessi parlare come sindaco di Modena potrei dire ma a me che me ne frega del resto del territorio provinciale, quindi provo a concentrare tutti i benefici che può ricevere la città rispetto al territorio - ha esordito Mezzetti -. Invece tutto quello che io fino ad oggi ho detto e fatto è nella logica di guardare un sistema sanitario pubblico che va difeso dagli attacchi che oggi subisce, guardarlo come un sistema di tutta la provincia. Dove sicuramente Modena è il cuore di questo sistema, ma un cuore senza la funzionalità degli altri terminali del corpo finisce con lo spegnersi e viceversa i terminali del corpo senza il cuore che funziona rischiano di morire anch'essi. Quindi dobbiamo avere una visione a 360 gradi di tutta la provincia. Il dibattito che oggi ha raggiunto il suo clou non è un dibattito che nasce dalla mia intervista del 14 ottobre, ma è un dibattito che nasce dalla discussione dell'approvazione del piano attuativo locale del 2012 e messo in azione nel 2013'.

'Già lì si parlava di integrazione del territorio anche dei principali poli ospedalieri, già lì si parlava di sistema a rete provinciale, già lì si è arrivati addirittura a parlare, come fece l'allora presidente della Conferenza territoriale sociale sanitaria nel 2019, in consiglio comunale a Modena di fusione fra l'ospedale di Baggiovara e il Policlinico.

Quindi quella discussione non nasce un mese fa, quella discussione è nata da lontano e forse quella discussione non ha trovato in tutto la traduzione che doveva trovare in tutti questi anni. Sono passati sei anni e stiamo ancora qui a parlare di come fare quella fusione, quell'integrazione spinta, io la chiamo più che fusione, perché deve salvaguardare una sua autonomia anche a livello di studi e di ricerca universitaria' - ha aggiunto Mezzetti.

'E' un dibattito che parte da lontano e che la timidezza politica ha fatto tardare. E' chiaro che quando parliamo di sanità parliamo di un tema molto delicato, molto scivoloso, molto rischioso per il consenso politico immediato, ma noi abbiamo un dovere, il dovere di guardare non al nostro consenso dei sindaci fra un mese, fra un anno o due, abbiamo il dovere di fare in modo che i nostri figli, i nostri nipoti fra quindici anni non ci chiedano cosa non abbiamo fatto noi per difendere quel sistema sanitario pubblico - ha aggiunto il sindaco -. Siccome io non voglio arrivare fra qualche anno perché siamo stati fermi a decidere che dobbiamo tagliare, dico riorganizziamoci oggi, riorganizziamo la nostra offerta sanitaria pubblica per difendere dai possibili tagli futuri. Noi abbiamo un sistema in cui tra Policlinico e Baggiovara spesso vi è un'offerta doppia. O aggrediamo le diseconomie che ci sono sul sistema della città, senza tagliare ma riorganizzando, oppure se la città dice sto ferma, io non tocco nulla, pian piano si andrà sempre a toccare sul resto del territorio, ma la vera ciccia del risparmio si può ottenere sulla città se si razionalizza quell'offerta oggi esistente, superando quelle diseconomie che ci sono. Come farlo? A un certo punto, nel rapporto con la Regione, abbiamo pensato ad una visione'.

La 'visione' di Mezzetti

'La visione si fonda su un sistema sanitario a rete, anzi a Palagano, nella attuazione del seminario di tutti i sindaci della provincia, ci siamo parlati di superare anche il termine di rete e parlare di tessuto, perché il tessuto è una trama più fitta, che prende in carico il cittadino, la persona, da 0 ai 100 anni. Il ricovero ospedaliero richiede tre livelli di complessità: quelli delle Case di comunità, poi c'è un secondo livello di complessità, che è quella che risponde all'80% oggi della domanda sanitaria, infine per l'evoluzione della medicina e della tecnologia medica, abbiamo il terzo livello delle alte complessità, l'alta specializzazione. Oggi facciamo un po' e un po' tra Policlinico e Baggiovara. L'idea è, grazie alla Regione che si è messa in disposizione da questo punto di vista, è di fare di Modena il laboratorio di una nuova frontiera avanzata dell'offerta sanitaria pubblica, laddove si costruisce un polo di alta tecnologia e alta eccellenza intorno a Baggiovara, portando lì un nuovo Policlinico, che per strutture adeguate sia in grado di accogliere e ospitare le alte avanzate tecnologie mediche che sono energivore, quindi hanno bisogno di un sistema di gestamento energetico, e di spazi adeguati. Nell'attuale struttura del Policlinico, anche se spendessimo i 350 milioni previsti sin dall'inizio, non riusciremo mai a raggiungere, perché è come se intervieni su una casa storica per ristrutturarla e farla diventare una casa ad alta domotica avanzata. Non lo potrai mai fare, perché per vincoli, sorrintendenza, la struttura è vecchia e non potrà raggiungere al massimo un livello energetico e mai sarà come una struttura nuova. Parallelamente l'ipotesi che stiamo pensando prevede investimenti aggiuntivi per riqualificare quella parte di Policlinico in cui sono stati già fatti investimenti e trasformarlo in una struttura ospedaliera civile al servizio di tutto il distretto, in particolare del distretto del Sorbara, perché storicamente è legato a quel luogo, in cui si possa offrire un'offerta sanitaria che risponde all'80% della domanda di una popolazione che si fa sempre più anziana e che quindi ha bisogno di una prossimità della cura'.

Le patologie complesse

'Se hai una patologia complessa che richiede un'altra specializzazione vi interessa di andare nel luogo più vicino o vi interessa di andare nel luogo dove trovate i migliori specialisti che vi curano? - ha detto il sindaco -. Se avete una patologia complessa preferireste andare al Cau di Castelfranco o andare in una struttura ospedaliera che ha i migliori medici, i migliori specialisti e le migliori tecnologie per curarvi? Io non ho dubbi, mi faccio anche 10 chilometri in più e vado a Baggiovara, visto che oggi se ho problemi oncologici complessi vado a Milano, a Verona per il pancreas o vado a Padova, come purtroppo a me è capitato per la disgrazia che ho avuto con mia moglie anni fa. Ebbene, noi vogliamo fare in modo che le migliori professionalità in giro per l'Italia e per il mondo possano trovare in Modena un luogo di attrazione per venire qui, stabilirsi qui, svolgere qui la loro professione. Ma dobbiamo dargli l'offerta migliore perché possano farlo'.

I tempi

'Questo è il punto, questo è l'approdo di un processo che richiederà tutti i passaggi istituzionali previsti dalle norme e in ultima istanza quello della Regione perché è la Regione che approva un piano strategico, sanitario. Non non possiamo decidere, ma possiamo consegnare alla Regione una decisione che dovrà passare dai 47 comuni della provincia, dalla conferenza sociale sanitaria, dovrà passare dal confronto con tutti i professionisti, dovrà passare dal confronto con il volontariato, con il terzo settore, con le forze sindacali che rappresentano gli operatori della sanità e soprattutto, come dicevo, con i professionisti perché non sono i sindaci o i consiglieri comunali e regionali a decidere dove va un reparto o dove va un altro reparto, che tipo di cura si deve fare lì e che tipo di cura si deve fare di là. Questo lo devono decidere i professionisti, ce lo devono dire loro ed ecco perché abbiamo istituito più di un anno fa 34 gruppi di lavoro con quasi 300 professionisti tra ospedale di Baggiovara e Policlinico e strutture territoriali della provincia e componenti del volontariato. Dovranno essere loro a dircelo ma questo richiede un percorso sicuramente non brevissimo. Quanto lungo? Io dico solo una cosa cerchiamo di non farla lunga come i 15 anni che ci distanziani dall'ultimo Pal, perché sono già passati 15 anni se ne facciamo passare altri 15 noi arriviamo tardi. E' ovvio che pensare alla costruzione dei nuovi poli ospedalieri e strutture ospedaliere ci vorranno i loro anni ma è importante deciderlo da oggi perché se lo decidiamo oggi tutte le scelte conseguenze da qui ad allora dovranno essere coerenti con quell'approdo finale, se mai lo decidiamo mai possiamo avere una visione per organizzare oggi i passaggi che ci porteranno lì. Io quando i nostri figli ci chiederanno conto non voglio essere nel banco degli imputati, ma voglio essere fra quelli che almeno oggi ha cercato con razionalità, senza timidezza, senza timore e non preoccupandosi del consenso immediato, di costruire la prospettiva. E' un dovere morale che abbiamo nei confronti dei più giovani ma anche verso la popolazione più anziana. Ripeto - ha chiuso Mezzetti - razionalizzando l'offerta sanitaria pubblica della città possiamo recuperare risorse professionisti, energie che possiamo rimettere a disposizione di tutto il territorio provinciale'.

Giuseppe Leonelli