Policlinico svuotato, per la prima volto un documento scritto. E ora si ammette che l'obiettivo è tagliare sulla spesa

"Recuperare risorse sanitarie e organizzative da reinvestire sul territorio". Per la prima volta il piano del sindaco di Modena Massimo Mezzetti relativo allo declassamento del Policlinico è stato messo nero su bianco (qui) e, per la prima volta, tra gli obiettivi dell'operazione si cita espressamente quello del risparmio.

Ora lo si dice chiaramente: con il trasloco di alcuni reparti (non si sa ancora quali e con che tempi come viene detto del documento) si libereranno risorse, il che significa che si risparmierà denaro. Il fatto che poi lo si rinvesta sul territorio... Beh, è una promessa, per ora quello che è certo è che si taglia.

Il passaggio è importante perchè finora tutta la narrazione è stata costruita intorno ai "maggiori investimenti da parte della Regione". Certo, per realizzare ale nuove all'ospedale di Baggiovara serviranno soldi, ma questo non incide sul vero obiettivo finale: tagliare sulla spesa corrente.

Tra poco a Castelfranco Emilia lo stesso sindaco Massimo Mezzetti e l'assessore regionale Massimo Fabi descriveranno il piano in un incontro aperto ai cittadini. Nel pomeriggio, ovviamente, daremo conto di quanto emerso dall'assemblea.

g.leo.