Policlinico di Modena svuotato, Mezzetti ieri si è messo tutti contro: schiaffo ai colleghi sindaci e al Pd di Paradisi

Poi ieri la svolta. Lasciando tutti di stucco, in Ctss non solo ha confermato la sua idea di realizzare appartamenti per medici e infermieri in via del Pozzo, ma ha annunciato di voler approvare entro fine anno un documento di indirizzo sulla riorganizzazione sanitaria provinciale.
Una mossa che è un vero e proprio schiaffo all'opera di mediazione fatta in queste settimane in particolare da Paradisi, teoricamente più vicino al sindaco stesso. Come è possibile dire un giorno di voler partecipare a un percorso di condivisione e il giorno successivo affermare di voler approvare un documento di indirizzi a porte chiuse nella blindata Ctss, le cui riuonini nemmeno sono aperte alla stampa?
Una contraddizione che ieri in Ufficio di presidenza non è sfuggita ai colleghi sindaci di Mezzetti che - pur conti garbati - hanno mostrato tutta la propria irritazione per questa inspegabile accelerazione. Lo hanno fatto i primi cittadini di centrodestra Letizia Budri e Angelo Pasini, ma lo hanno fatto anche i più vicini a Mezzetti, i giovani sindaci di Carpi Riccardo Righi e Matteo Mesini, mentre il suo principale avversario in Ctss Gianni Gargano è rimasto in silenzio.
Fedelissimo alla linea-Mezzetti resta di fatto solo il presidente della Provincia Fabio Braglia che ne ha ricalcato gli slogan e le parole d'ordine ('serve coraggio', 'dobbiamo guidare i cambiamenti'...), con Francesca Maletti a tentare di fare il pontiere coi sindaci. Il tutto davanti agli occhi e alle orecchie gongolanti dei tre direttori generali delle Aziende sanitarie, Mattia Altini, Luca Baldino e Stefano Reggiani.
Che l'asse di ferro con il presidente della Regione Michele De Pascale imponga a Mezzetti di affrettare la tempistica del trasloco è possibile, ma è anche vero che una mossa come quella di ieri potrebbe finire per sortire l'effetto opposto.
Ora Mezzetti è isolato e le possibilità che il suo 'Documento di indirizzi', redatto con ogni probabilità da Altini, possa essere bocciato in Ctss sono tutt'altro che remote. Ma poichè più volte il sindaco di Modena, dalle indubbie capacità istrioniche, ha trasformato l'isolamento in punto di forza, tutto è possibile.
Giuseppe Leonelli