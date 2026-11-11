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Policlinico di Modena svuotato, Mezzetti ieri si è messo tutti contro: schiaffo ai colleghi sindaci e al Pd di Paradisi

Policlinico di Modena svuotato, Mezzetti ieri si è messo tutti contro: schiaffo ai colleghi sindaci e al Pd di Paradisi

Come è possibile per i sindaci sia di centrodestra che di centrosinistra approvare un testo in un mese e mezzo senza ancora saperne minimamente il contenuto?

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Dopo il vertice dell'Ufficio di presidenza della Ctss di ieri pomeriggio è difficile capire quale sia davvero la strategia del sindaco di Modena Massimo Mezzetti sul caso Policlinico e sulla sua volontà di declassarlo a ospedale per media e bassa complessità, creando alloggi negli spazi svuotati. Dopo aver ottenuto una prima vittoria sul Pd cittadino di Diego Lenzini e dopo aver ottenuto l'apparente isolamento della sua nemesi Gian Carlo Muzzarelli, Mezzetti nel secondo round della sfida era sceso a patti col Pd, accettando in una riunione in Federazione, un percorso condiviso come chiesto sia da Massimo Paradisi che da Lenzini stesso.
Poi ieri la svolta. Lasciando tutti di stucco, in Ctss non solo ha confermato la sua idea di realizzare appartamenti per medici e infermieri in via del Pozzo, ma ha annunciato di voler approvare entro fine anno un documento di indirizzo sulla riorganizzazione sanitaria provinciale.

Una mossa che è un vero e proprio schiaffo all'opera di mediazione fatta in queste settimane in particolare da Paradisi, teoricamente più vicino al sindaco stesso. Come è possibile dire un giorno di voler partecipare a un percorso di condivisione e il giorno successivo affermare di voler approvare un documento di indirizzi a porte chiuse nella blindata Ctss, le cui riuonini nemmeno sono aperte alla stampa?
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Anche se questo documento di indirizzi fosse vago e generico, sarebbe comunque uno strappo rispetto a quanto affermato in precedenza.

Una contraddizione che ieri in Ufficio di presidenza non è sfuggita ai colleghi sindaci di Mezzetti che - pur conti garbati - hanno mostrato tutta la propria irritazione per questa inspegabile accelerazione. Lo hanno fatto i primi cittadini di centrodestra Letizia Budri e Angelo Pasini, ma lo hanno fatto anche i più vicini a Mezzetti, i giovani sindaci di Carpi Riccardo Righi e Matteo Mesini, mentre il suo principale avversario in Ctss Gianni Gargano è rimasto in silenzio.
Fedelissimo alla linea-Mezzetti resta di fatto solo il presidente della Provincia Fabio Braglia che ne ha ricalcato gli slogan e le parole d'ordine ('serve coraggio', 'dobbiamo guidare i cambiamenti'...), con Francesca Maletti a tentare di fare il pontiere coi sindaci. Il tutto davanti agli occhi e alle orecchie gongolanti dei tre direttori generali delle Aziende sanitarie, Mattia Altini, Luca Baldino e Stefano Reggiani.

Che l'asse di ferro con il presidente della Regione Michele De Pascale imponga a Mezzetti di affrettare la tempistica del trasloco è possibile, ma è anche vero che una mossa come quella di ieri potrebbe finire per sortire l'effetto opposto.
Come è possibile per i sindaci sia di centrodestra che di centrosinistra approvare un testo in un mese e mezzo senza ancora saperne minimamente il contenuto, senza avere certezze sulla portata degli investimenti della Regione per Baggiovara e senza conoscere alcunchè del frutto dei famosi 35 gruppi di lavoro?
Ora Mezzetti è isolato e le possibilità che il suo 'Documento di indirizzi', redatto con ogni probabilità da Altini, possa essere bocciato in Ctss sono tutt'altro che remote. Ma poichè più volte il sindaco di Modena, dalle indubbie capacità istrioniche, ha trasformato l'isolamento in punto di forza, tutto è possibile.
Giuseppe Leonelli
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Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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