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Eccidio di Piazza Grande, Modena ricorda i partigiani Po, Piazza e Ulivi

Eccidio di Piazza Grande, Modena ricorda i partigiani Po, Piazza e Ulivi

Deposta una corona d'alloro sotto la lapide che ricorda i loro nomi sulla facciata del palazzo del Vescovado

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Questa mattina Modena si è fermata per commemorare Emilio Po, Alfonso Piazza e Giacomo Ulivi, uccisi ottantadue anni fa dai nazifascisti, il 10 novembre 1944, in piazza Grande. Proprio sotto la lapide che ne porta i nomi si è svolto l'omaggio del sindaco Massimo Mezzetti, dell'assessora alla Sicurezza urbana integrata Alessandra Camporota e del presidente di Anpi Modena Vanni Bulgarelli. Presenti anche i familiari di Emilio Po.

Tre vicende personali, tre percorsi diversi, uniti dalla scelta di opporsi al nazifascismo. Emilio Po era partigiano artificiere della 65ª brigata Gap Walter Tabacchi di Modena. Alfonso Piazza, pilota dell'aeronautica, dopo l'8 settembre 1943 aveva rifiutato di continuare a combattere al fianco dei tedeschi e della Repubblica sociale italiana. Giacomo Ulivi, studente universitario di Parma, aveva trovato rifugio a Modena, dove continuava a svolgere un'importante attività di diffusione della stampa clandestina.

La lapide che ne custodisce il ricordo, posta sulla facciata del palazzo del Vescovado, venne inaugurata il 10 novembre 1948, nel quarto anniversario della fucilazione, con una cerimonia ufficiale presieduta dall'allora sindaco Alfeo Corassori.

La loro vicenda è anche la testimonianza della violenza della repressione nazifascista. Arrestati, tutti e tre furono sottoposti a torture brutali. Emilio Po subì sevizie e gravissime ustioni: i suoi aguzzini erano consapevoli del ruolo di primo piano che ricopriva nell'organizzazione dei Gruppi di azione patriottica cittadini. La mattina del 10 novembre 1944 i tre furono prelevati dalle celle dell'Accademia Militare e condotti sotto scorta lungo via Farini, in un macabro corteo che terminò in piazza Grande con la loro fucilazione.

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