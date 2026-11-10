Modena, ecco i nomi della seconda edizione di Jazz Open

Una leggenda assoluta del rock come Robert Plant, voce immortale dei Led Zeppelin. Un gigante che ha riscritto la storia del jazz come Herbie Hancock, protagonista delle sue trasformazioni più radicali, e il virtuosismo visionario di Al Di Meola. Due fuoriclasse del jazz mondiale, Branford Marsalis e Dianne Reeves, riuniti per celebrare il genio di John Coltrane. L'irresistibile talento di Jamie Cullum, il virtuosismo funambolico di Stefano Bollani e del suo quintetto di star internazionali del jazz, la chitarra incendiaria di Joe Bonamassa, la voce viscerale di Beth Hart e l'esplosiva energia soul di St. Paul & The Broken Bones. E ancora il ritorno della voce calda e profonda di Gregory Porter e la personalità inconfondibile di Gail Ann Dorsey, bassista, cantante e storica collaboratrice di David Bowie.

Sono i protagonisti delle prime sei serate annunciate di Jazz Open Modena 2027, che dal 17 al 24 luglio torna nel cuore della città emiliana, con il sostegno del Comune di Modena, della Regione Emilia-Romagna, di APT Servizi Emilia-Romagna e della Camera di Commercio di Modena, e la media partnership di Radio Monte Carlo, dopo il successo folgorante della sua prima edizione italiana, annunciando già quattro esclusive italiane.

Un nuovo capitolo per uno dei

più prestigiosi festival musicali europei, guidato da Jürgen Schlensog e nato oltre trent'anni fa a Stoccarda, che rinnova la sua formula Jazz & Beyond, per restituire tutta la ricchezza di una programmazione che spazia dal jazz al rock, dal blues al soul, oltre a una delle caratteristiche più apprezzate della manifestazione: i co-bill, due grandi concerti di artisti di primo piano nella stessa serata.

'Un primo gruppo di grandissimi artisti, cui si aggiungeranno altre sorprese, che ci fa già desiderare l'arrivo della prossima estate - afferma il Sindaco di Modena, Massimo Mezzetti - Siamo molto felici di questo primo annuncio per la qualità e la fama dei protagonisti che saliranno sul palco di piazza Roma. Jazz Open Modena, dopo la prima edizione, torna anche nel 2027 per riportare in città un festival dal profilo internazionale che ci ha donato grandi soddisfazioni. Si tratta di un appuntamento che ha le caratteristiche ideali per rendere Modena ancora più attrattiva e siamo pronti a lavorare per renderlo ancora più compatibile con la vita dei residenti e degli operatori commerciali della zona interessata, imparando da ciò che non ha funzionato al meglio l'anno scorso.

Ringrazio i nostri partner tedeschi, a partire da Jürgen Schlensong, la Regione Emilia-Romagna e APT Servizi, la Camera di Commercio di Modena'.

'La conferma e la crescita di Jazz Open a Modena testimoniano la bontà di una scommessa vinta, capace di coniugare altissima qualità musicale, respiro internazionale e un impatto concreto sul territorio - dichiarano le assessore regionali alla Cultura, Gessica Allegni, e al Turismo, Roberta Frisoni - Dopo lo straordinario successo del debutto, la Regione Emilia-Romagna rinnova con convinzione il proprio sostegno a una manifestazione che si consolida come punto di riferimento dell'estate musicale italiana ed europea, che ha portato in città un pubblico da tutta Europa, creando un indotto economico prezioso per le nostre comunità e valorizzando l'attrattività turistica dell'intera regione. Un cartellone che sa unire leggende della storia del rock e del jazz a voci e virtuosi tra i più amati della scena globale rappresenta il contesto ideale per vivere grandi serate di spettacolo, in luoghi identitari e storici della città di Modena. Cultura e turismo si confermano così due assi strategici che, dialogando insieme, fanno dell'Emilia-Romagna una terra sempre più aperta e accogliente'.

Il 18 luglio protagonisti di un appuntamento all'insegna del grande blues, per un co-bill in esclusiva italiana, saranno il fenomeno della chitarra Joe Bonamassa, tra i

massimi esponenti del blues-rock mondiale, che ha conquistato per ben 31 volte la vetta della Billboard Blues Albums Chart (in esclusiva italiana), e Beth Hart, interprete dalla voce ruvida, impetuosa e di straordinaria intensità. Due fuoriclasse che si alterneranno sul palco per una serata che si preannuncia come un'ideale reunion, dopo il fortunato sodalizio artistico che ha dato vita a tre album, 'Don't Explain' (2011), 'Seesaw' (2013), candidato ai Grammy 'Awards', e 'Black Coffee ' (2018).

Il 19 luglio un altro doppio concerto che riunisce alcune delle personalità più autorevoli e inventive del jazz contemporaneo, protagoniste di due concerti che ne esplorano linguaggi, tradizioni e nuove traiettorie espressive. Branford Marsalis, tre volte vincitore del Grammy Award, e Dianne Reeves, altri cinque Grammy all'attivo, si incontrano per un omaggio a John Coltrane nel centenario della nascita. Un progetto che rivisita la storica collaborazione del 1963 tra il sassofonista statunitense e Johnny Hartman, al centro dell'album 'Dedicated to You', pubblicato da Blue Note Records. Nella stessa serata Stefano Bollani guida un quintetto internazionale che riunisce alcuni tra i musicisti più originali della scena contemporanea: il batterista Jeff Ballard, storico collaboratore di Brad Mehldau; Scott Colley, contrabbassista e compositore statunitense, quattro volte candidato ai Grammy Awards, che ha affiancato giganti del jazz come Herbie Hancock e Pat Metheny; Mauro Refosco, percussionista e sperimentatore sonoro che ha collaborato con David Byrne, Thom Yorke e Red Hot Chili Peppers; e Vincent Peirani, fisarmonicista francese che ha rivoluzionato le possibilità espressive del proprio strumento. Cinque personalità artistiche fuori dal comune, riunite intorno all'estro inesauribile di Bollani e alla sua concezione della musica come territorio di libertà, invenzione e improvvisazione.

Il 20 luglio una serata dal potenziale spettacolare, con due esclusive italiane. Torna a Modena, dopo l'acclamata esibizione del 2026, Jamie Cullum, che sceglie nuovamente JAZZ OPEN come unica tappa italiana del suo tour. Pianista, cantante e compositore britannico che ha saputo reinventare il linguaggio del jazz conquistando un pubblico trasversale e vendendo oltre 11 milioni di dischi nel mondo, Cullum presenta il nuovo album di prossima pubblicazione. In esclusiva italiana anche St. Paul & The Broken Bones, travolgente formazione soul dell'Alabama guidata dalla voce incendiaria di Paul Janeway, già sul palco con i Rolling Stones e protagonista di festival come Glastonbury e Coachella.

Il 21 luglio due maestri che hanno ampliato i confini del jazz si alternano sul palco di JAZZ OPEN. Herbie Hancock, figura capitale della musica contemporanea, ha attraversato le stagioni più rivoluzionarie del genere: dal leggendario quintetto di Miles Davis ai capolavori per Blue Note, fino alla svolta elettrica e funk di Head Hunters e alle sperimentazioni di Future Shock. Pianista, compositore e instancabile innovatore, ha saputo mettere in comunicazione jazz acustico, elettronica, R&B e hip-hop, lasciando un'impronta indelebile su generazioni di musicisti. Nella stessa serata Al Di Meola, chitarrista di tecnica vertiginosa e immaginazione melodica, protagonista della stagione d'oro della fusion con i Return to Forever di Chick Corea e dello storico Guitar Trio con Paco de Lucía e John McLaughlin. Una carriera costellata di successi - quattro album d'oro, due album di platino, oltre sei milioni di dischi venduti in tutto il mondo, numerose candidature ai Grammy - che intreccia jazz, rock, flamenco, tango e tradizioni musicali di diverse latitudini, sostenuta da una scrittura compositiva di straordinaria ricchezza ritmica.

Il 22 luglio il festival ritrova Gregory Porter, già protagonista della prima edizione, una delle voci più riconoscibili del jazz e del soul contemporanei. Due Grammy Awards e una cifra espressiva che unisce la profondità del gospel, l'eleganza del jazz e il calore della tradizione soul: dal successo internazionale di 'Liquid Spirit' a 'Take Me to the Alley', Porter ha costruito un repertorio capace di raggiungere un pubblico vastissimo senza rinunciare alla propria identità musicale. Con lui, in un nuovo co-bill, Gail Ann Dorsey, bassista, cantante e polistrumentista di grande personalità, per oltre un decennio presenza fondamentale nella band di David Bowie, con cui ha condiviso tournée, registrazioni e memorabili interpretazioni di Under Pressure. Collaboratrice di Lenny Kravitz, Tears for Fears, Bryan Ferry e The National, Dorsey ha sviluppato un percorso personale che attraversa rock, pop e soul, affermandosi come una delle figure più originali della scena internazionale.

Il 24 luglio un'altra grande esclusiva italiana, affidata a una delle figure più leggendarie della storia del rock: Robert Plant, l'inconfondibile voce dei Led Zeppelin, protagonista di una carriera monumentale che continua a sorprendere per audacia e inesauribile curiosità. A Modena per il tour 'Root & Branch' arriva con Saving Grace, la band nata nel 2019 nelle terre di confine gallesi dall'incontro con un gruppo di musicisti accomunati dalla passione per le radici della musica angloamericana. Una formazione in cui Plant condivide la scena e il canto con Suzi Dian, esplorando un repertorio che intreccia blues, folk, gospel e country, antiche ballate, spiritual afroamericani e riletture di autori contemporanei come i Low e i Low Anthem. Un patrimonio sonoro racchiuso nell'omonimo album 'Saving Grace', attraversato da suggestioni psichedeliche, echi di blues desertico, trame acustiche e groove ipnotici. Un percorso proseguito con il recente EP 'Saving Grace: All That Glitters...', pubblicato nell'ottobre 2026, che raccoglie due riletture della tradizione oltre a due composizioni di Gillian Welch e Bert Jansch, confermando la vocazione della band a riscoprire e reinventare le radici della musica folk e americana.

Sei serate già annunciate e un cartellone di grande caratura internazionale, che conferma le ambizioni di JAZZ OPEN Modena dopo un debutto riuscitissimo. La prima edizione, dal 13 al 18 luglio 2026, ha registrato 25.000 presenze, trasformando Piazza Roma, il Baluardo della Cittadella e il Giardino Ducale Estense in un grande palcoscenico diffuso. Un cartellone stellare con Diana Krall, Gregory Porter, Moby, Jamie Cullum, Joss Stone, Luca Carboni e Jean-Michel Jarre, quattro esclusive italiane e concerti memorabili, dal live di Moby davanti a quasi 7.000 spettatori al grandioso spettacolo conclusivo di Jean-Michel Jarre, tra musica elettronica, luci e architetture monumentali.

Un successo artistico accompagnato da risultati altrettanto significativi per la città: oltre il 55% degli spettatori provenienti da fuori regione e dall'estero, un'occupazione alberghiera superiore al 90% e il tutto esaurito negli hotel del centro storico. Numeri che testimoniano la capacità del festival di attrarre nuovi flussi turistici internazionali e generare un importante indotto economico, rafforzando il posizionamento di Modena tra le grandi destinazioni culturali dell'estate italiana.