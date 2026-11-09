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Roberto Ortolani presenta 'Amore e Miracoli della terra e del cielo': appuntamento al Teatro Nero di Modena

Roberto Ortolani presenta 'Amore e Miracoli della terra e del cielo': appuntamento al Teatro Nero di Modena

Una storia d’amore intensa, tra mistero, passioni, libertà e vicende storiche. Il nuovo romanzo di Roberto Ortolani sarà presentato sabato 14 novembre

2 minuti di lettura
Dopo Aurora Informe, Roberto Ortolani torna in libreria con un nuovo romanzo dal titolo Amore e Miracoli della terra e del cielo, pubblicato da Youcanprint in versione cartacea ed ebook, con traduzioni anche in inglese e spagnolo e distribuzione internazionale.
Questa volta l'autore si cimenta con una storia d'amore particolare e intensa, nella quale il sentimento si intreccia con il mistero, il dolore e il soprannaturale. Al centro della narrazione ci sono Ethan e Regina, due protagonisti molto diversi, uniti da un legame profondo e complesso.
Ethan vive l'amore con assoluta intensità, in maniera incondizionata e quasi ingenua, affrontando sofferenze, difficoltà e rifiuti senza rinunciare ai propri sentimenti. Regina, invece, è una figura libera, anarchica e imprevedibile, dotata di poteri straordinari che sembrano sfuggire persino al suo controllo. Due personalità che si incontrano in una relazione tanto affascinante quanto tormentata.
La vicenda si sviluppa in una Spagna attraversata da rivolte e rivendicazioni per i diritti civili, nel periodo compreso tra il 1920 e il 1936. Sullo sfondo delle tensioni sociali e politiche dell'epoca, la storia della famiglia Cortes e della giovane Regina si intreccia con un passato carico di orrore e misteri.
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A complicare ulteriormente le esistenze dei protagonisti interviene una presenza malvagia, un essere mutevole e mostruoso che condizionerà il loro destino.
Il romanzo si presenta così come un intreccio di amore, storia e dimensione fantastica, con una riflessione sulla libertà individuale, sul bene e sul male e sulla forza dei sentimenti.
Roberto Ortolani, nato a Torino nel 1954 e residente a Modena dal 1971, vanta un lungo percorso artistico e letterario. Poeta, scrittore, autore e regista teatrale, ha ottenuto riconoscimenti nazionali e pubblicato numerose raccolte poetiche, romanzi e racconti. Tra le sue opere più recenti figurano Sotto le stelle di Aries, Aurora informe e Una storia di vero calcio.
L'autore racconta di aver voluto rispondere con questo nuovo lavoro alla richiesta dei lettori, desiderosi di una vera e propria storia d'amore dopo le atmosfere esoteriche e horror del precedente romanzo. Ne è nata un'opera che unisce romanticismo, ricostruzione storica e denuncia delle derive dittatoriali.
L'appuntamento è per il 14 novembre 2026, alle 21, al Teatro Nero, in via Bolzano 31 a Modena. La presentazione sarà arricchita dalla preziosa partecipazione del Centro di formazione danza e teatro STED e della Scuola di ballo Club Tortuga, che contribuiranno a rendere la serata un'occasione speciale per entrare nelle atmosfere e nelle suggestioni del nuovo libro.
Foto dell'autore

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