Dopo 'A cena coi Guerrisi', il duo presenta la sua seconda autoproduzione, 'I Guerrisi sul fronte occidentale', uno spettacolo provocatorio e fuori dal coro che sfida le narrazioni dominanti attraverso l'arma della comicità. Al centro della scena, 'TeleOrwell', uno show nello show che trascina il pubblico in un tunnel di paradossi e orrori contemporanei. Una satira graffiante, senza sconti e senza padroni, che trasforma l'inquietudine in risata e la risata in resistenza. Appuntamento al Lokomotiva 48, venerdì 13 novembre alle 21. Il dopolavoro ferroviario è in via Nicolò dell'Abate 48 a Modena.
Modena 'I Guerrisi sul fronte occidentale': spettacolo di satira politica al Lokomotiva 48
Venerdì 13 novembre alle 21 in via Nicolò dell'Abate 48. Una satira graffiante, senza sconti e senza padroni, che trasforma l'inquietudine in risata
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