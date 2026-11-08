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Modena 'I Guerrisi sul fronte occidentale': spettacolo di satira politica al Lokomotiva 48

Modena 'I Guerrisi sul fronte occidentale': spettacolo di satira politica al Lokomotiva 48

Venerdì 13 novembre alle 21 in via Nicolò dell'Abate 48. Una satira graffiante, senza sconti e senza padroni, che trasforma l'inquietudine in risata

1 minuto di lettura

Dopo 'A cena coi Guerrisi', il duo presenta la sua seconda autoproduzione, 'I Guerrisi sul fronte occidentale', uno spettacolo provocatorio e fuori dal coro che sfida le narrazioni dominanti attraverso l'arma della comicità. Al centro della scena, 'TeleOrwell', uno show nello show che trascina il pubblico in un tunnel di paradossi e orrori contemporanei. Una satira graffiante, senza sconti e senza padroni, che trasforma l'inquietudine in risata e la risata in resistenza. Appuntamento al Lokomotiva 48, venerdì 13 novembre alle 21. Il dopolavoro ferroviario è in via Nicolò dell'Abate 48 a Modena.

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Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi...   

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