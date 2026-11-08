Modena 'I Guerrisi sul fronte occidentale': spettacolo di satira politica al Lokomotiva 48

Dopo 'A cena coi Guerrisi', il duo presenta la sua seconda autoproduzione, 'I Guerrisi sul fronte occidentale', uno spettacolo provocatorio e fuori dal coro che sfida le narrazioni dominanti attraverso l'arma della comicità. Al centro della scena, 'TeleOrwell', uno show nello show che trascina il pubblico in un tunnel di paradossi e orrori contemporanei. Una satira graffiante, senza sconti e senza padroni, che trasforma l'inquietudine in risata e la risata in resistenza. Appuntamento al Lokomotiva 48, venerdì 13 novembre alle 21. Il dopolavoro ferroviario è in via Nicolò dell'Abate 48 a Modena.