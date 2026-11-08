Policlinico di Modena svuotato, Tarabusi (Lega Castelfranco Emilia): 'Giù le mani dalla nostra salute'

'Chi vive nel nostro territorio sa bene cosa significa veder progressivamente ridotti i servizi essenziali. Anni fa ci siamo visti togliere il nostro ospedale cittadino, una struttura magari piccola, ma funzionale, vicina e capace di dare risposte immediate ai bisogni dei cittadini. ​In quell'occasione ci fu detto che il punto di riferimento sarebbe diventato il Policlinico di Modena, a soli 12 chilometri da Castelfranco. Un sacrificio a cui la comunità si è adattata, facendo affidamento su una struttura comunque raggiungibile in tempi contenuti'. Così, in una nota Luisa Tarabusi del Direttivo Lega di Castelfranco Emilia.

'​Oggi, però, ci troviamo di fronte all'ennesimo passo indietro: l'ipotesi di chiudere o ridimensionare ulteriormente i servizi del Policlinico (incluso il relativo Pronto Soccorso) per trasferire tutto all'Ospedale di Baggiovara, portando la distanza a ben 25 chilometri. Come cittadina di una frazione di Castelfranco dico No a questo trasferimento per diversi motivi. Primo fra tutti il fattore tempo e il fattore vita: passare da 12 a 25 chilometri per raggiungere un pronto soccorso è grave. In situazioni d'emergenza o di codice rosso, ogni minuto perso fa differenza - scrive Tarabusi -. Sarebbe ​un ennesimo problema sulle spalle di anziani e delle loro famiglie: Castelfranco Emilia conta un numero importante di cittadini anziani e persone sole.

Allontanare la prima assistenza a 25 km significa creare una barriera invalicabile per chi non guida o non ha familiari sempre disponibili ad accompagnarlo'.





'​Concentrare l'intera affluenza d'emergenza su un unico polo ospedaliero rischia di creare sovraffollamenti insostenibili, con ore di attesa estenuanti sia per i pazienti sia per il personale sanitario, già stremato. ​Un territorio di oltre 30.000 abitanti non può essere sistematicamente spogliato dei propri punti di riferimento sanitari in nome della centralizzazione e dei tagli alla spesa. ​La salute non è un costo da tagliare sulla pelle dei cittadini, ma un diritto costituzionale che deve garantire prossimità, tempestività e dignità di cura. ​Chiediamo con forza alle istituzioni locali, regionali e ai dirigenti dell'Ospedale e dell'Azienda Sanitaria di fermare questo piano, aprire un tavolo di confronto con la cittadinanza e garantire che i servizi di emergenza-urgenza rimangano accessibili in tempi e distanze ragionevoli. ​Invitiamo tutta la cittadinanza di Castelfranco Emilia a far sentire la propria voce e ad unirsi alle mobilitazioni a tutela del nostro diritto alla salute'.