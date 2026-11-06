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'Policlinico svuotato, i 550 milioni sono fuffa: De Pascale fa le contorsioni per coprire Mezzetti'

'Policlinico svuotato, i 550 milioni sono fuffa: De Pascale fa le contorsioni per coprire Mezzetti'

Platis e Fontana (Fi): 'L’unica certezza sono i gruppi di lavoro del direttore generale Altini per dare copertura verosimilmente ai nuovi tagli'

1 minuto di lettura

'I famosi 550 milioni sono sempre più fuffa. Prima mezzo miliardo per la nuova struttura di Baggiovara, poi forse per Policlinico e Baggiovara insieme, adesso per l’intera rete provinciale e distribuiti su più annualità. La cifra resta, ma il suo significato cambia continuamente'.

È il commento di Antonio Platis ed Enrico Fontana di Forza Italia alle parole di oggi del presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale.


'Per coprire l’uscita scomposta di Mezzetti, de Pascale è costretto agli straordinari di arrampicata sugli specchi. Ai modenesi servono risposte precise: quanti soldi aggiuntivi, destinati a quali ospedali e disponibili in quali anni? Si mettano sul tavolo atti, finanziamenti e cronoprogrammi - continuano Platis e Fontana -. Continuare a spostare il perimetro dell’annuncio aumenta soltanto la confusione. L’unica certezza di questa vicenda sono i gruppi di lavoro del direttore generale Altini per dare copertura verosimilmente ai nuovi tagli e ridimensionamenti'.

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