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Il Panathlon Club Modena di Maria Carafoli ospite di Bonaccini a Bruxelles

Il Panathlon Club Modena di Maria Carafoli ospite di Bonaccini a Bruxelles

Col vicepresidente Gianfranco Giovanardi e una rappresentanza del Consiglio Direttivo e alcuni soci

2 minuti di lettura

Una delegazione del Panathlon Club Modena, composta oltre che dalla presidente Maria Carafoli e dal vicepresidente Gianfranco Giovanardi, da una rappresentanza del Consiglio Direttivo e da alcuni soci, si è recata a Bruxelles nei giorni scorsi, in visita ai luoghi delle istituzioni europee, su invito dell’europarlamentare ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Favorire la conoscenza dell’Unione Europea tramite l’invito nella capitale belga ad associazioni è infatti tra le possibilità riservate agli europarlamentari, a scopi puramente informativi ed educativi. La giornata dei rappresentanti del Panathlon modenese, oltre all’incontro con l’onorevole Bonaccini, per un confronto sullo stato attuale dell’Unione Europea e sulle ricadute che le politiche europee, spesso percepite come asettiche e distanti, hanno sulla quotidianità delle persone, ha visto la presentazione di un funzionario del Parlamento Europeo sul ruolo e il funzionamento dell’Unione Europea, una visita alla Galleria dell’Emiciclo, la sala che ospita le sessioni plenarie, e una al Parlamentarium, il centro visitatori interattivo che racconta storia, compiti e funzionamento attuale delle istituzioni europee nelle diverse sedi di Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo. Ospite della delegazione modenese, invitato dalla presidente Carafoli, il presidente del Distretto Belgio del Panathlon Paul Standaert, per un confronto su progetti e iniziative delle rispettive realtà.

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'Ringrazio di cuore l’onorevole Bonaccini per la bellissima opportunità che ha offerto al nostro club con questo invito – commenta Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club Modena – Soprattutto in questo momento storico, ricordare le radici profonde delle istituzioni europee, di coloro che le hanno ideate e condotte, garantendo al nostro continente e alla sua gente decenni di pace a partire dalla tragedia delle guerre mondiali, sono allo stesso tempo un monito e un invito a impegnarsi per i valori della pace, della crescita sociale e della tutela dei diritti umani'.

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