'Modena, sul futuro del Policlinico i protagonisti devono essere i cittadini'

'Il 19 ottobre abbiamo consegnato 111 firme al Comune e 153 alla Provincia, raccolte in un'ora e mezza, per chiedere assemblee pubbliche sulla proposta di un nuovo Policlinico a Baggiovara. Sono arrivate due risposte. Il presidente della Provincia, Fabio Braglia, ha presentato il nostro documento all'Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria (CTSS), assicurando che sarà «tenuto in debita considerazione». La CTSS, con le firme del Sindaco, che la presiede, e dello stesso Braglia, scrive che «saranno previsti incontri territoriali partecipati da definire». È un impegno scritto, arrivato in risposta alle nostre firme, e ne prendiamo atto. Ma «da definire» vuol dire senza date, senza luoghi e senza una parola sugli studi e sulla valutazione di costi e benefici che avevamo chiesto di rendere pubblici. In compenso la lettera parla di «interventi di razionalizzazione del sistema» e di un «Piano di Riordino provinciale»: parole che vanno spiegate ai cittadini. Il Comune non ha ancora risposto alla petizione: il Regolamento gli dà tempo fino al 17 gennaio'. Così, in una nota Mattia Meschieri, Liliana Ferrari, Paola Ferrari, Stefano Soranna, Vittorio Ballestrazzi, referenti della petizione al Comune e della richiesta di consultazione alla Provincia.
'Intanto la discussione si è spostata nei partiti.
'Le assemblee servono all'inizio del percorso, «prima di qualsiasi atto formale», come abbiamo scritto nella petizione, e di nuovo prima delle decisioni finali. Non a giochi fatti: questa è la vera partecipazione. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione prevede un'assemblea indetta e presieduta dal Sindaco, aperta a tutti con piena libertà di intervento, con i dirigenti dei settori interessati, le cui risultanze vanno esaminate dal Consiglio comunale entro trenta giorni. Un'assemblea di partito, anche aperta, non è la stessa cosa: l'organizzatore sceglie temi, tempi e luoghi, e al Consiglio non arriva nulla. E il Sindaco non ha bisogno di aspettare: il Regolamento prevede anche assemblee di confronto con la cittadinanza promosse direttamente da lui. Finora non è successo. Come referenti della petizione, chiediamo che lo faccia: un'assemblea pubblica in ogni quartiere, con i documenti pubblicati prima. Se il tempo si è trovato per un circolo di partito, si trovi anche per la città'.