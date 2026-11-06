Modena, mezzo miliardo per Baggiovara? Ma gli hospice per i malati oncologici previsti dal Pal non ci sono

Nel modenese si dovrebbero avere 'fra i 70 e gli 80 posti dedicati all'assistenza di queste persone come prevede la legge 38 del 2010' ma ad oggi 'abbiamo operativi solo 2 hospice sui 5 in progetto, e si tratta dell'hospice di Castelfranco e di quello interno al Centro oncologico modenese, anche se non sono propriamente degli hospice', riferisce un altro responsabile a La Pressa.
Ma quanti sono i posti letto oggi disponibili nella provincia di Modena?
A Modena sono 10 presso il Centro oncologico e 15 a Castelfranco che saranno affiancati sulla carta da 3 nuovi hospice: uno su Modena presso Villa Montecuccoli a Baggiovara, uno a San Possidonio per l'area sud della provincia e un altro a Fiorano per l'area nord.
Era il Pal 2001-2013 (foto sopra), il documento
E se a Fiorano 'a breve partiranno gli scavi dopo anni di burocrazia, di questo progetto si parla da 20 anni per 14 posti e qualcuno in Provincia dovrebbe farsi delle domande'. A San Possidonio 'sono ancora fermi alla ricerca di un accordo con l'Ausl' mentre a 'Modena nel 2027 dovrebbe aprire l'hospice di Baggiovara', spiega chi sta seguendo da vicino i lavori.
Gli hospice 'sono strutture con un'ambiente più famigliare e accogliente sia per chi ne ha bisogno ma anche per i parenti – spiegano – e son diversi rispetto a quelli esistenti al Com e a Castelfranco, strutture più ospedaliere perchè il Com è rivolto ai pazienti oncologici' mentre servono altri 'posti anche per chi ha
I costi di costruzione per singolo hospice da 10 ai 20 posti sono compresi in una forbice dai 4 ai 6 milioni di euro, mentre per la gestione fra gli 1,9 e i 2,5 milioni di euro annui: 'Di fronte ad una assistenza così delicata per persone affette da patologie croniche inguaribili in fase avanzata o in fase terminale, questi sono ritardi inaccettabili. Invece di concentrarsi su 550 milioni per Baggiovara umanamente viene prima da prendere in mano questa situazione e sbloccarla sia per finanziamenti che per procedure', osservano.
Marco Amendola