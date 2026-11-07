Figuraccia di Bonaccini: pubblica foto taroccata con la IA di Tajani per deriderlo. Poi la cancella

Il presidente del Pd, Stefano Bonaccini su Facebook e su altri social ha postato un'immagine fake del ministro degli Esteri, Antonio Tajani con il cappello Maga in testa. L'esponente dem ha scritto 'Mai stati trumpiani' a mo' di didascalia, innescando le proteste di numerosi big di Forza Italia che hanno chiesto in coro a Bonaccini di scusarsi e rimuovere la foto. Cosa poi avvenuta.

'Oggi siamo arrivati al livello più basso, nel dibattito politico, della storia della repubblica. Il fatto che Stefano Bonaccini, presidente del Pd, pubblichi una foto falsa di Antonio Tajani con il cappellino Maga in testa è il segnale della follia collettiva e del degrado del dibattito pubblico operato dalle opposizioni. Un atteggiamento totalmente irresponsabile che tra l'altro arriva nel momento della minaccia che lo stesso Tajani riceve per aver tenuto posizioni di cui tutti dovrebbero essere orgogliosi. A cominciare dall'abolizione della pena di morte in Italia' - ha dichiarato il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi chiedendo le scuse di Bonaccini.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione, Alberto Barachini, ha definito 'grave che il presidente del Partito democratico pubblichi sui suoi social una foto falsa del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri' evidenziando che 'in questa delicata fase internazionale caratterizzata da attacchi hacker e minacce ibride, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte di esponenti politici per denigrare esponenti di istituzioni va condannata.

Bonaccini si scusi e rimuova la foto dai suoi profili'.

Per il senatore azzurro Maurizio Gasparri 'è gravissimo che Stefano Bonaccini, presidente del Pd, principale partito di opposizione, abbia pubblicato sui social una foto falsa, frutto dell'intelligenza artificiale, con Tajani che indossa un cappellino 'maga' che non ha mai indossato. È un modo scorretto e sleale di utilizzare strumenti tecnologici per diffamare gli avversari e diffondere menzogne' chiedendo se 'tutti possono pubblicare foto false per denigrare gli avversari? È questa la nuova linea del Pd?' e sostenendo che 'questa sua condotta dovrà essere evidenziata anche negli organi parlamentari ai quali appartiene'.





Intanto oggi Tajani stesso ha denunciato come 'criminali informatici da giorni hanno diffuso i miei dati personali sul dark web e cercano altre informazioni, di fatto esponendomi a nuove minacce e intimidazioni. Coinvolgono anche la mia famiglia, sono pronti a pagare per altri dettagli su di me e sui miei cari. La mia reazione è molto semplice: non mi farò intimidire in nessun modo.

Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l’Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme'. E ancora: “La nostra posizione sull’Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino: difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso'.