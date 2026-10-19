Policlinico svuotato, i giuramenti vuoti di Bonaccini: ecco perchè oggi i modenesi non credono alle promesse

Dopo l'intervista con la quale ha annunciato la volontà di svuotare il Policlinico dei propri reparti per trasferirli a Baggiovara creando alloggi negli spazi rimasti vuoti in via del Pozzo, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, insieme al Dg Aou, ha provato a rassicurare i modenesi in tutti i modi. 'Vi assicuriamo che il Ps non chiuderà mai', 'Il Policlinico non chiude' e via di questo passo con parallela derisione sprezzante per le fonti di chi - come il nostro giornale - ha dato conto della volontà di completa dismissione della struttura ospedaliera nel medio-lungo periodo.Ma perchè - come dimostra la manifestazione spontanea di ieri alla quale ha partecipato tutta l'opposizione - i modenesi non credono alle promesse e alle rassicurazioni di politici e amministratori locali? I motivi sono molteplici e meriterebbero ciascuno un lungo approfondimento, anche sociologico, ma vi è un precedente che sgombra il campo e toglie credibilità agli sforzi di convincimento attuali.Era il 2019 e in campagna elettorale per il rinnovo del proprio mandato a Governatore dell'Emilia Romagna, l'attuale presidente nazionale Pd, promise sollennemente che avrebbe riaperto il punto nascita di Pavullo, da lui stesso chiuso pochi anni prima.Il risultato fu che non solo Pavullo non venne riaperto, ma venne chiuso anche il punto nascita di Mirandola.Le promesse di Bonaccini sono ancora lì, sulla sua pagina social (). 'Vedremo chi sarà coerente: noi i punti nascita li riapriremo come promesso. Voi garantite che Borgonzoni rimarrà qui per cinque anni, come promesso, vero?' - scriveva a febbraio 2020. 'RIAPRIREMO I PUNTI NASCITA. Il ministro della Salute Roberto Speranza è stato di parola, riapriremo i Punti nascita. È ciò che gli avevamo chiesto fin dal giorno del suo insediamento e che il precedente governo non aveva saputo o voluto fare, nonostante i proclami' - scriveva ancora a gennaio 2020 dopo che a novembre 2019 scriveva: 'Siamo pronti a riaprire anche i #puntinascita, se con l'attuale Governo riusciremo a ridiscutere i parametri nazionali'.E' tutto ancora tristemente pubblicato, visibile a tutti.Ora, dopo aver buttato la palla avanti e aver annunciato lo svuotamento del Policlinico, Mezzetti (che ricordiamo di Bonaccini è stato assessore in Regione) promette che non sarà uno svuotamento totale, ma che anzi i modenesi ci guadagneranno in termini di eccellenza e che sotto la Ghirlandina arriveranno i migliori chirurghi d'Italia sulle malattie al cervello, al pancreas e pediatriche.Al di là che le nostre fonti dicano il contrario, egli lo promette e pretende che i modenesi ci credano. Ma, onestamente, come possono farlo, come possono piegarsi a un nuovo atto di fede?