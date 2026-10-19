Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico svuotato, i giuramenti vuoti di Bonaccini: ecco perchè oggi i modenesi non credono alle promesse

Policlinico svuotato, i giuramenti vuoti di Bonaccini: ecco perchè oggi i modenesi non credono alle promesse

Le promesse di Bonaccini sono ancora lì, sulla sua pagina social. Mezzetti (che di Bonaccini è stato assessore in Regione) ora si lancia in altre rassicurazioni

2 minuti di lettura
Dopo l'intervista con la quale ha annunciato la volontà di svuotare il Policlinico dei propri reparti per trasferirli a Baggiovara creando alloggi negli spazi rimasti vuoti in via del Pozzo, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, insieme al Dg Aou, ha provato a rassicurare i modenesi in tutti i modi. 'Vi assicuriamo che il Ps non chiuderà mai', 'Il Policlinico non chiude' e via di questo passo con parallela derisione sprezzante per le fonti di chi - come il nostro giornale - ha dato conto della volontà di completa dismissione della struttura ospedaliera nel medio-lungo periodo.
Ma perchè - come dimostra la manifestazione spontanea di ieri alla quale ha partecipato tutta l'opposizione - i modenesi non credono alle promesse e alle rassicurazioni di politici e amministratori locali? I motivi sono molteplici e meriterebbero ciascuno un lungo approfondimento, anche sociologico, ma vi è un precedente che sgombra il campo e toglie credibilità agli sforzi di convincimento attuali.

Era il 2019 e in campagna elettorale per il rinnovo del proprio mandato a Governatore dell'Emilia Romagna, l'attuale presidente nazionale Pd, promise sollennemente che avrebbe riaperto il punto nascita di Pavullo, da lui stesso chiuso pochi anni prima.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Il risultato fu che non solo Pavullo non venne riaperto, ma venne chiuso anche il punto nascita di Mirandola.

Le promesse di Bonaccini sono ancora lì, sulla sua pagina social (una di queste si può vedere in foto sopra). 'Vedremo chi sarà coerente: noi i punti nascita li riapriremo come promesso. Voi garantite che Borgonzoni rimarrà qui per cinque anni, come promesso, vero?' - scriveva a febbraio 2020. 'RIAPRIREMO I PUNTI NASCITA. Il ministro della Salute Roberto Speranza è stato di parola, riapriremo i Punti nascita. È ciò che gli avevamo chiesto fin dal giorno del suo insediamento e che il precedente governo non aveva saputo o voluto fare, nonostante i proclami' - scriveva ancora a gennaio 2020 dopo che a novembre 2019 scriveva: 'Siamo pronti a riaprire anche i #puntinascita, se con l'attuale Governo riusciremo a ridiscutere i parametri nazionali'.
E' tutto ancora tristemente pubblicato, visibile a tutti.
Ora, dopo aver buttato la palla avanti e aver annunciato lo svuotamento del Policlinico, Mezzetti (che ricordiamo di Bonaccini è stato assessore in Regione) promette che non sarà uno svuotamento totale, ma che anzi i modenesi ci guadagneranno in termini di eccellenza e che sotto la Ghirlandina arriveranno i migliori chirurghi d'Italia sulle malattie al cervello, al pancreas e pediatriche.
Al di là che le nostre fonti dicano il contrario, egli lo promette e pretende che i modenesi ci credano. Ma, onestamente, come possono farlo, come possono piegarsi a un nuovo atto di fede?
Giuseppe Leonelli
WHATSAPP LA PRESSA – Clicca qui per iscriverti al nostro canale e per restare aggiornato con tutte le nostre notizie
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, la disobbedienza di Pinocchio nelle illustrazioni di Catani

Modena, la disobbedienza di Pinocchio nelle illustrazioni di Catani

Modena, al corteo 'Giù le mani dal Policlinico' opposizioni unite: il senatore Barcaiuolo grande assente

Modena, al corteo 'Giù le mani dal Policlinico' opposizioni unite: il senatore Barcaiuolo grande assente

Policlinico svuotato, oltre 100 firme raccolte ieri in un'ora: 'Ora il sindaco convochi assemblee pubbliche'

Policlinico svuotato, oltre 100 firme raccolte ieri in un'ora: 'Ora il sindaco convochi assemblee pubbliche'

Policlinico svuotato, Fials contro Mezzetti: 'Fuori gli atti, la sanità modenese non si riorganizza a colpi di interviste'

Policlinico svuotato, Fials contro Mezzetti: 'Fuori gli atti, la sanità modenese non si riorganizza a colpi di interviste'

Policlinico svuotato, Paldino ai Comitati: 'Trasformare ipotesi in decisioni già assunte alimenta preoccupazioni'

Policlinico svuotato, Paldino ai Comitati: 'Trasformare ipotesi in decisioni già assunte alimenta preoccupazioni'

Policlinico svuotato, a Baggiovara maxi-progetto da 550 milioni: oggi è tutto suolo agricolo non edificabile

Policlinico svuotato, a Baggiovara maxi-progetto da 550 milioni: oggi è tutto suolo agricolo non edificabile

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti Sanità Modena, l'idea del Dg Altini? Chiudere il Ps del Policlinico e spostare tutto a Baggiovara

Sanità Modena, l'idea del Dg Altini? Chiudere il Ps del Policlinico e spostare tutto a Baggiovara

Modena, il prof Di Benedetto mostra il re nudo: il 'modello CL' di Altini stravolge l'ex eccellenza emiliana

Modena, il prof Di Benedetto mostra il re nudo: il 'modello CL' di Altini stravolge l'ex eccellenza emiliana

Sicurezza a Modena, gli sforzi del sindaco Mezzetti si infrangono sul muro dell'assessore-fantasma Camporota

Sicurezza a Modena, gli sforzi del sindaco Mezzetti si infrangono sul muro dell'assessore-fantasma Camporota

Modena, addio Policlinico? A Baggiovara un grande piano edilizio e il Pronto soccorso di via Campi chiuso o ridotto a Cau

Modena, addio Policlinico? A Baggiovara un grande piano edilizio e il Pronto soccorso di via Campi chiuso o ridotto a Cau

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Policlinico Modena, Mezzetti lo ha detto chiaro: negli spazi svuotati si vogliono fare alloggi

Policlinico Modena, Mezzetti lo ha detto chiaro: negli spazi svuotati si vogliono fare alloggi

Policlinico a rischio, cara consigliera Ferrari invece di fare la punta ai titoli ci dica cosa pensa della chiusura dei reparti

Policlinico a rischio, cara consigliera Ferrari invece di fare la punta ai titoli ci dica cosa pensa della chiusura dei reparti

Il caso Policlinico, Massimo Mezzetti e il sistema Modena: la storia che si ripete

Il caso Policlinico, Massimo Mezzetti e il sistema Modena: la storia che si ripete

Modena, Policlinico addio: sindaci, Pd e Ctss calpestati. Piano più edilizio che sanitario targato Mezzetti-Cucchiara-Altini

Modena, Policlinico addio: sindaci, Pd e Ctss calpestati. Piano più edilizio che sanitario targato Mezzetti-Cucchiara-Altini