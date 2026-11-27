Lunghi imbarazzati e imbarazzanti silenzi, intervallati da qualche blanda dichiarazione che sapeva più che altro di ‘aria fritta’ e un atteggiamento di generale incertezza dello stato maggiore del Pd di Modena, hanno fatto seguito alla ben nota ed inattesa dichiarazione del sindaco Mezzetti sulla volontà di giungere ad un ridimensionamento operativo del Policlinico di Modena per realizzarne invece uno nuovo a fianco dell’attuale ospedale di Baggiovara, col trasferimento di molti reparti dell’attuale Policlinico per non creare ‘doppioni’. Ma sono stati i giovani del Pd a rompere gli indugi e, di fronte agli imbarazzati ‘silenzi’ del partito, hanno detto chiaramente di essere contrari a questa ipotesi, aggiungendo un fermo “‘no a scelte calate dall’alto” (leggi la prassi delle decisioni prese nelle stanze del potere dove tutto si decide da parte di pochi), sostenendo che il “futuro della sanità modenese va deciso dai partiti insieme alla società civile, alle associazioni di categoria, ai sindacati dei lavoratori ospedalieri e dei medici e comunque all’interno della Ctss”, la Conferenza territoriale socio-sanitaria, organo delegato e preposto alla organizzazione ospedaliera che, guarda caso, a Modena è proprio presieduta dallo stesso sindaco.

Posizioni chiare, non assunte sinora dal vertice provinciale e comunale del Pd preso in contropiede dalla uscita estemporanea di Mezzetti, che non ha voluto evidentemente prendere una posizione ‘pubblica’ alternativa e contraria alla ‘uscita’ del ‘loro’ sindaco. E questo per evidenti motivi politici ed elettorali.

Un esplicito “giù le mani dal Policlinico che non va depotenziato di fronte ad una città e ad un territorio che chiedono viceversa una struttura sanitaria sempre più estesa, organizzata ed efficiente a favore dei cittadini”, hanno scritto i giovani del Pd.

Secondo i quali è per loro ‘inaccettabile’ la proposta del sindaco Mezzetti, sia nel merito che nel metodo, senza cioè il coinvolgimento delle parti sociali, del personale ospedaliero, dei cittadini, che invece vanno ascoltati prima di qualunque decisione cheriguardi la struttura sanitaria del territorio”. Un siluro vero e proprio il loro di fronte al quale nessun big è intervenuto a difesa di Mezzetti, il sindaco ‘autonomo’, senzacioè tessera del partito intasca, cosa di cui si è dichiarato ‘fiero’.

Ma la scorsa settimana non è stata facile né tranquilla per il sindaco che, dopo le reazioni negative alla sua proposta di un ‘ospedale nuovo a Baggiovara’, ha dovuto parare in Consiglio comunale le critiche delle minoranze per l’aumento del tagliando per entrare in zona Ztl, l’aumento della tassa di soggiorno e quella per i B&B e di altri servizi comunali previsti nel bilancio di previsione per il prossimo anno.

E l’attacco che gli è pervenuto dal sindacato della Uil il cui segretario Roberto Rinaldi ha chiesto al Comune di abbassare le addizionali Irpef e le rette degli asili nido e di istituire un fondo contro il caro energia, chiedendo al riguardo l’intervento diretto di Hera sugli extra-dividendi.

Un sindaco sotto pressione insomma che non può, almeno per il momento, fruire del sostegno e dell’appoggio del Pd, il partito di maggioranza in Consiglio. Dal quale sono viceversapartite alcune stilettate polemiche al suo indirizzo da parte di componenti interne.

Una giunta comunale dunque divisa al suo interno e un sindaco che pare essere ‘solo’ a difendere la propria autonomia operativa di cui va fiero ma che lo pone in evidenti difficoltà politiche.

Cesare Pradella