"Nell'ambito del dibattito sul futuro della sanità modenese, come Giovani Democratici ci siamo riuniti in assemblea per esprimere una posizione netta e condivisa, consapevoli di essere protagonisti di decisioni che incideranno direttamente sul nostro futuro. Non possiamo non evidenziare che, sul piano del metodo, la proposta e il dibattito siano stati impostati in modo errato, senza il coinvolgimento di parti sociali, personale dei reparti, studenti, cittadini e politica locale. È inoltre sorprendente la volontà di modificare il Piano Attuativo Locale (PAL) prima ancora che la Regione approvi il nuovo Piano Socio-Sanitario. Siamo fortemente preoccupati dal ruolo di secondo piano a cui sembra essere stata relegata la politica, a favore dei soli tecnici, perdendo la visione complessiva della sanità emiliano-romagnola. Difendere il nostro modello non significa essere conservatori, ma tutelare un servizio pubblico universalistico per tutte e tutti, evitando derive verso un accentramento più vicino al modello lombardo". I Giovani Democratici – Federazione Provinciale di Modena, con una nota a sorpresa stroncano in toto il piano Mezzetti sullo svuotamento del Policlinico. Una nota durissima che ha molto da insegnare ai tentennamenti del Pd dei 'grandi' quello guidato da Paradisi e Lenzini.

"Le reali criticità e le urgenze, a nostro avviso, sono altre: liste d'attesa fuori controllo, carenza di personale e cure di prossimità per una popolazione sempre più anziana.

Esprimiamo soddisfazione per la volontà della regione di investire mezzo miliardo di euro sul nostro territorio, ma riteniamo che raddoppiare l'ospedale di Baggiovara, consumando 13 ettari di suolo agricolo, non sia in cima alle priorità della sanità locale, e rischi di distogliere l’attenzione da interventi urgenti sul Policlinico e sull'intera rete provinciale, da Mirandola a Pavullo, passando per Carpi, Sassuolo, Castelfranco e Vignola. Servono invece una rete ospedaliera e territoriale interconnessa ed elevati standard di cura per tutta la provincia, perché senza di queste anche i poli di eccellenza perdono la loro efficacia. A pagare il prezzo più alto di un’eventuale riorganizzazione calata dall’alto rischiamo di essere soprattutto noi giovani. Dividere didattica e attività clinica tra Policlinico e Baggiovara complicherà ulteriormente la quotidianità agli studenti di Medicina, delle Professioni Sanitarie e agli specializzandi, in una città già segnata da caro-affitti e collegamenti pubblici non all'altezza. Inoltre, sia il capoluogo sia i comuni privi di un proprio presidio ospedaliero, come Castelfranco Emilia e Nonantola, non possono permettersi di veder allontanarsi reparti fondamentali per la salute dei cittadini".

"Come Giovani Democratici crediamo che il futuro della sanità modenese debba essere costruito mettendo al centro le persone, i bisogni delle comunità ed i professionisti, e crediamo che, benché i tagli scellerati del governo siano pensati per modificare profondamente il ruolo della sanità pubblica, si possa ancora contrapporre alla loro visione aziendalista e neoliberista della sanità un modello universalistico e capillare di qualità e vicino alle persone.

Innovare non significa distruggere l'esistente per inseguire maxi-progetti di incerta realizzazione, ma finanziare una sanità territoriale prossima e a misura di cittadino. Su questa battaglia non arretreremo: lavoreremo con tutte le associazioni per presentare una piattaforma programmatica condivisa sul modello sanitario provinciale dei prossimi anni, per contribuire ad un dibattito che, benché sia stato già presentato come chiuso, deve necessariamente passare dal confronto con le parti sociali, i cittadini ed i lavoratori".