'Ora basta, troppa strumentalizzazione politica e tanta incompetenza sul piano 'Sanità Futura”. È questo il tenore dell’intervento pubblicato dal sindaco Massimo Mezzetti sui propri canali social: una vera e propria ramanzina rivolta a cittadini e alle forze politiche, colpevoli di aver chiesto chiarezza, di aver fatto osservazioni e critiche sul merito sul metodo proposto. Le slide a corredo del documento, sono chiarissime nel non spiegare e perfette nel non dire. Chiediamo scusa, signor Sindaco, se dopo anni di tagli e chiusure vogliamo difendere ciò che resta dei nostri servizi. Lei preferisce alzare la voce e tacciare di incompetenza chi solleva dubbi, piuttosto che dare risposte serie e precise'. Così il gruppo Lega Castelfranco Emilia.

'Ci fa piacere, che a corredo della sua sfuriata sia stata postata un’unica slide, forse la più significativa dell’intero pacchetto del progetto. Non chiarisce nulla, amplifica dubbi e conferma ipotesi di cui non vorremmo parlare. Se si osserva con attenzione quanto riportato, si rileva che si tratta sempre diù riduzioni, soppressioni, spostamenti. Non è citato mai un dato circa i volumi di prestazioni e interventi. La slide ci conferma che si farà un’unica Odontoiatria. Dove verrà collocata? Ricordiamo che al Policlinico è stato inaugurato solo pochi mesi fa un reparto nuovo, dotato di ben sette apparecchi radiologici in altrettante sale. Che fine farà questo investimento? Il reparto di Otorino farà presto i bagagli diretto a Baggiovara. Dove andranno allora i chirurghi maxillo-facciali? E come verranno garantiti i percorsi di Oncologia e lo stesso Pronto Soccorso del Policlinico senza la presenza degli specialisti in sede?'

'Si prospetta poi, una diffusione capillare di grandi apparecchiature diagnostiche sul territorio. Con quale personale verranno gestite, vista l'attuale carenza di organico? Macchinari ad alta tecnologia attivi per poche ore al giorno, non ammortizzano i costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, generando sprechi e inefficienza. Il passaggio più allarmante riguarda il punto in cui si sottolinea che ci sarà una “gestione unica delle urgenze chirurgiche specialistiche”. Questa formulazione lascia intendere che il Pronto Soccorso del Policlinico verrà progressivamente svuotato e snaturato. Chi ha davvero le idee confuse, signor sindaco? I dati reali degli accessi al Pronto Soccorso del Policlinico nel 2025, circa 107.000 con oltre 10.000 codici gravi, raccontano da soli il peso strategico e insostituibile del presidio di via Campi per l'intera comunità modenese. Sindaco Mezzetti i numeri parlano molto più chiaro delle sue slide' - chiude la Lega.