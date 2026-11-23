'La presentazione in Consiglio comunale del bilancio di previsione 2027-2029 da parte del sindaco conferma le preoccupazioni che da tempo esprimiamo sullo stato dell'amministrazione cittadina. Il sindaco lo ha definito «un bilancio di responsabilità e di tenuta». Ma a una città come Modena non basta la tenuta, serve una reale visione politica una prospettiva di crescita e scelte all'altezza delle sfide dei prossimi anni'. Così Antonio Platis, responsabile organizzazione regionale Forza Italia Emilia-Romagna, ed Enrico Fontana, commissario provinciale Fi, a commento della presentazione, oggi, del bilancio di previsione del comune di Modena da parte del sindaco Massimo Mezzetti.

'Ancora una volta - affermano - si sceglie di mantenere ai massimi livelli la pressione fiscale locale. Il bilancio prevede inoltre ritocchi alle tariffe dei permessi ZTL, di alcuni servizi demografici e del noleggio delle sale comunali, e si propone di aumentare di un euro a notte l'imposta di soggiorno. Invece di restituire risorse a famiglie, lavoratori e imprese, l'amministrazione prosegue sulla strada di un prelievo elevato, senza offrire in cambio una strategia capace di generare sviluppo.

Il commercio continua a perdere terreno, con circa 200 negozi chiusi. I centri di vicinato e le periferie sono abbandonati, schiacciati tra burocrazia, degrado urbano e insicurezza. Il sostegno al settore è in gran parte rinviato al confronto con le parti sociali, e l'unico intervento concreto annunciato, gli 800 mila euro presentati il 18 novembre, riguarda il centro storico. Non è un caso che anche il presidente di Confindustria abbia recentemente indicato nella semplificazione burocratica una delle priorità per il sistema economico: su questo, a Modena, mancano risposte.

Sul fronte degli investimenti, il bilancio prevede 64,2 milioni nel 2027, di cui 10 per la manutenzione diffusa, oltre 8 per la mobilità e 3,8 per il liceo Sigonio. Sono interventi necessari, ma in larga parte manutenzioni e completamento di opere già avviate con il PNRR e con fondi statali: per EcoMove 2030, ad esempio, il Comune ha ottenuto dal Ministero dell'Ambiente 10,7 milioni. Chiediamo un cronoprogramma dettagliato e un quadro aggiornato su costi, tempi e destinazioni delle ex Fonderie.

Tra le proposte su cui il sindaco chiede un contributo al Consiglio c'è un fondo per calmierare gli abbonamenti dei pendolari nell'area a nord della stazione. Il fondo nasce dalla scelta di rendere a pagamento, dalle 7 alle 21, i 430 posti oggi gratuiti di Porta Nord, per rendere più appetibile alla futura gestione il multipiano di via Montalcini. Il multipiano è pronto da oltre un anno ma ancora chiuso: le due società che avevano partecipato al primo bando sono state escluse e se ne prepara un secondo, con una concessione di 12 anni. La nostra posizione è semplice e chiara: la sosta deve rimanere gratuita. Non è accettabile che siano i pendolari e gli utenti del trasporto ferroviario a pagare le conseguenze degli errori compiuti dall'amministrazione nella gestione del multipiano. Siamo inoltre contrari all'aumento dell'imposta di soggiorno e favorevoli a sostenere le famiglie fragili sulle bollette, purché la copertura venga da una riduzione degli sprechi.

Il sindaco rivendica di aver chiuso la manovra senza tagli lineari. Ma il punto non sono i tagli lineari: è la selezione della spesa. Nel bilancio non emerge una verifica dell'efficacia dei servizi e dei costi della macchina comunale. Emblematico il caso delle cosiddette 'Costellazioni', per le quali il Comune ha speso centinaia di migliaia di euro in affitti e gestione, senza un'adeguata verifica dei risultati conseguiti.

Nel documento non emergono inoltre interventi specifici per contrastare l'allontanamento da Modena di giovani, giovani coppie, lavoratori qualificati, neolaureati, operatori sanitari e appartenenti alle forze di polizia.

Colpisce infine la sproporzione tra le priorità dell'amministrazione e le esigenze del territorio. Per le polisportive e l'impiantistica sportiva comunale, al netto degli interventi su Braglia e Dogali, il bilancio prevede 400 mila euro: una cifra inferiore ai 474 mila euro che il Consiglio ha stanziato a luglio per la ristrutturazione dell'immobile comunale di via delle Suore, concesso alla comunità islamica.

Il sindaco attribuisce al governo le difficoltà su contratti, scuola ed energia. Il confronto è legittimo, ma non può diventare un alibi: Modena ha il dovere di indicare le proprie priorità e come finanziarle.

Forza Italia avanzerà proposte su fisco, commercio, sosta e spesa pubblica. Chiediamo inoltre che i laboratori di Agenda Modena 2040, previsti tra gennaio e marzo, siano aperti fin da subito a tutti i gruppi consiliari. Oggi, però, prendiamo atto che manca una visione, manca una strategia, manca il coraggio di affrontare i nodi strutturali della città.

Modena merita un'amministrazione capace di guardare lontano, di attrarre investimenti, trattenere talenti, sostenere il commercio e ridurre il peso fiscale sui cittadini' - chiudono Platis e Fontana

Nella foto, in piedi Enrico Fontana e seduto Antonio Platis