La protesta che ha coinvolto circa cento detenuti nel carcere Sant'Anna, rientrata grazie all'intervento della Polizia Penitenziaria e dei rinforzi arrivati da altre province, ha riacceso il dibattito politico sulle condizioni dell'istituto modenese. Se da un lato tutte le forze politiche esprimono riconoscenza agli agenti impegnati nella gestione dell'emergenza, dall'altro emergono letture molto diverse sulle cause e sulle possibili soluzioni.

Per Forza Italia quanto accaduto non rappresenta un episodio isolato, ma il sintomo di criticità da tempo denunciate. Enrico Fontana, Francesco Coppi e Antonio Platis esprimono anzitutto 'ringraziamento e plauso' alla Polizia Penitenziaria che 'con professionalità e senso del dovere' è riuscita a contenere la protesta, evitando che si trasformasse in una vera rivolta.

Secondo gli esponenti azzurri, 'quanto accaduto è grave ma non stupisce'. Richiamando le segnalazioni del Garante regionale dei detenuti, evidenziano come da tempo siano presenti tensioni causate da gruppi particolarmente violenti e aggiungono che 'quando perfino i detenuti che rispettano le regole dichiarano di non sentirsi al sicuro, significa che siamo di fronte a un problema che non può essere sottovalutato'. Per Forza Italia il quadro è aggravato dal sovraffollamento e da una presenza di detenuti stranieri tra le più elevate della regione.

Gli esponenti del partito riconoscono che 'i 16 agenti assegnati di recente dal Governo al carcere di Modena rappresentano un segnale importante', ma sostengono che non basti incrementare gli organici. Per questo chiedono 'misure straordinarie' per isolare i soggetti più violenti e un rafforzamento degli interventi sulla salute mentale e sulle dipendenze, ambiti nei quali 'la Regione può e deve svolgere un ruolo determinante e può fare la differenza'.

Diversa lettura dal Partito Democratico. Il segretario provinciale Massimo Paradisi e la responsabile Giustizia Rossella Caci definiscono il tentativo di rivolta 'un nuovo, gravissimo campanello d'allarme sulle condizioni del nostro sistema penitenziario' e invitano a non considerarlo soltanto un problema di ordine pubblico.

Per i due esponenti dem 'la sicurezza degli agenti di Polizia penitenziaria, degli operatori e delle persone detenute deve essere garantita', ma 'pensare di risolvere tutto esclusivamente attraverso misure repressive significa ignorare le condizioni che alimentano tensioni, disperazione e violenza'. Paradisi e Caci insistono sul sovraffollamento record del Sant'Anna, ricordando che la struttura ospita oltre seicento persone a fronte di una capienza molto inferiore.

Ancora più preoccupante, secondo il Pd, è il tema del disagio psicologico. Gli esponenti democratici parlano di 'un'emergenza umana e sociale, prima ancora che organizzativa' e accusano il Governo di continuare a rispondere con 'provvedimenti insufficienti o con un approccio prevalentemente securitario'.

Nel loro intervento emerge anche una riflessione più ampia sul ruolo della detenzione. 'Il carcere deve garantire la sicurezza e il rispetto delle regole, ma anche assolvere alla funzione rieducativa che la Costituzione gli assegna', affermano Paradisi e Caci, secondo i quali 'quando le condizioni di detenzione diventano degradanti e vengono meno le opportunità di formazione, lavoro e recupero, non si produce maggiore sicurezza'. Da qui la richiesta di rafforzare non solo la Polizia Penitenziaria ma anche il personale educativo, sanitario e psicologico e di favorire l'accesso alle misure alternative alla detenzione. 'Non esiste sicurezza senza dignità, non esiste reinserimento senza opportunità e non esiste una politica penitenziaria efficace senza il coinvolgimento della società', concludono.

Sul fronte di Fratelli d'Italia, il capogruppo comunale Luca Negrini concentra l'attenzione sulla necessità di chiarire ogni aspetto dell'accaduto. 'Quanto accaduto negli ultimi giorni al carcere Sant'Anna deve essere chiarito fino in fondo', afferma, chiedendo di fare luce sul tentativo di rivolta, sull'evacuazione precauzionale del personale sanitario e sull'intervento dei rinforzi della Polizia Penitenziaria.

Negrini rivolge un esplicito ringraziamento agli agenti intervenuti e richiama il precedente della rivolta del 2020, sostenendo che Modena ne stia ancora pagando le conseguenze. Secondo l'esponente di Fratelli d'Italia, alcuni comportamenti violenti sono favoriti anche dal sentirsi 'comunque protetti da una parte della politica'. Da qui la richiesta di riaffermare il principio per cui 'la legge vale anche dentro il carcere e chi continua a violarla deve essere individuato e deve risponderne'.

Il capogruppo annuncia inoltre la volontà di incontrare la nuova direttrice del Sant'Anna e il nuovo comandante della Polizia Penitenziaria per comprendere 'quale sia la reale situazione all'interno dell'istituto e quali siano le criticità più urgenti'. Infine chiede che la garante dei detenuti Giovanna Laura De Fazio riferisca in Consiglio comunale sull'accaduto e sulle condizioni attuali della struttura.