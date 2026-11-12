Elezioni comunali: Forza Italia riunisce blocco moderato con UDC, Noi moderati e Alternativa Popolare

Le elezioni comunali di Finale Emilia, Pavullo nel Frignano e Castelnuovo Rangone rappresentano sfide molto importanti per il centrodestra modenese e, insieme agli altri Comuni dell'Emilia-Romagna chiamati al voto nel 2027, saranno un banco di prova del percorso di aggregazione dell'area moderata promosso da Forza Italia nella regione. Con questo obiettivo il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Vignali, assieme al responsabile regionale dei rapporti con gli alleati Francesco Coppi, ha incontrato Arianna Corroppoli, segretaria regionale di Noi Moderati, Giuseppe Tarsitano, consigliere nazionale e responsabile Enti Locali del movimento, Riccardo Bizzarri, coordinatore regionale dell'UDC e responsabile nazionale Economia e Fisco, e Alberto Bosi, coordinatore regionale di Alternativa Popolare, per avviare un percorso politico condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative.'L'obiettivo prioritario è costruire un'area moderata forte, unita e riconoscibile all'interno della coalizione di centrodestra, capace di essere protagonista nei territori e nelle principali sfide amministrative del 2027. In provincia di Modena le partite di Finale Emilia, Pavullo nel Frignano e Castelnuovo Rangone assumono un significato particolare e possono rappresentare esempi concreti di una proposta politica ampia, credibile e radicata nei valori del Partito Popolare Europeo – prosegue Pietro Vignali – Con Noi Moderati, UDC e Alternativa Popolare abbiamo avviatoun confronto molto positivo che punta a rafforzare l'area del centrodestra moderato e ad arrivare a candidature e programmi condivisi nei principali Comuni chiamati al voto'.'La nostra ambizione – spiegano congiuntamente i rappresentanti delle forze presenti all'incontro – è riunire sotto un unico progetto politico tutte le realtà moderate, popolari, liberali e riformiste che si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo. Finale Emilia, Pavullo nel Frignano e Castelnuovo Rangone sono tra i Comuni nei quali costruire fin da subito questo percorso. Vogliamo offrire agli elettori una proposta capace di superare le frammentazioni e valorizzare le tante esperienze civiche e politiche presenti nei territori. Lavoreremo per costruire accordi concreti in vista delle elezioni dei principali capoluoghi al voto, Bologna, Parma, Rimini e Piacenza, ma anche nei Comuni strategici come Finale Emilia, Pavullo nel Frignano, Castelnuovo Rangone, Cento e Riccione. L'obiettivo è dare vita a un'area moderata unita, protagonista delle scelte future del centrodestra e aperta al contributo delle liste civiche e di tutte le realtà che condividono questo progetto».Vignali conclude ringraziando Francesco Coppi, responsabile dei rapporti con gli alleati di Forza Italia Emilia-Romagna, «per il lavoro svolto nel favorire questo primo momento di confronto e per l'impegno nel costruireun percorso unitario che possa diventare un valore aggiunto per tutto il centrodestra'.'L'unità dell'area moderata – chiosa Coppi – è un valore aggiunto per l'intero centrodestra, da perseguire alle elezioni amministrative del 2027'.Nella foto, da sinistra, Giuseppe Tarsitano, Pietro Vignali, Arianna Corroppoli, Alberto Bosi e Francesco Coppi