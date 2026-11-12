Elezioni comunali: Forza Italia riunisce blocco moderato con UDC, Noi moderati e Alternativa Popolare

'L'obiettivo prioritario è costruire un'area moderata forte, unita e riconoscibile all'interno della coalizione di centrodestra, capace di essere protagonista nei territori e nelle principali sfide amministrative del 2027. In provincia di Modena le partite di Finale Emilia, Pavullo nel Frignano e Castelnuovo Rangone assumono un significato particolare e possono rappresentare esempi concreti di una proposta politica ampia, credibile e radicata nei valori del Partito Popolare Europeo – prosegue Pietro Vignali – Con Noi Moderati, UDC e Alternativa Popolare abbiamo avviato
'La nostra ambizione – spiegano congiuntamente i rappresentanti delle forze presenti all'incontro – è riunire sotto un unico progetto politico tutte le realtà moderate, popolari, liberali e riformiste che si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo. Finale Emilia, Pavullo nel Frignano e Castelnuovo Rangone sono tra i Comuni nei quali costruire fin da subito questo percorso. Vogliamo offrire agli elettori una proposta capace di superare le frammentazioni e valorizzare le tante esperienze civiche e politiche presenti nei territori. Lavoreremo per costruire accordi concreti in vista delle elezioni dei principali capoluoghi al voto, Bologna, Parma, Rimini e Piacenza, ma anche nei Comuni strategici come Finale Emilia, Pavullo nel Frignano, Castelnuovo Rangone, Cento e Riccione. L'obiettivo è dare vita a un'area moderata unita, protagonista delle scelte future del centrodestra e aperta al contributo delle liste civiche e di tutte le realtà che condividono questo progetto».
Vignali conclude ringraziando Francesco Coppi, responsabile dei rapporti con gli alleati di Forza Italia Emilia-Romagna, «per il lavoro svolto nel favorire questo primo momento di confronto e per l'impegno nel costruire
'L'unità dell'area moderata – chiosa Coppi – è un valore aggiunto per l'intero centrodestra, da perseguire alle elezioni amministrative del 2027'.
Nella foto, da sinistra, Giuseppe Tarsitano, Pietro Vignali, Arianna Corroppoli, Alberto Bosi e Francesco Coppi