Costellazioni Modena, dal verbale Ausl le immagini delle condizioni igieniche pessime in cui vivevano gli ospiti

'Ci sono immagini che non avremmo mai voluto vedere e che, proprio per questo, non possono essere tenute nel cassetto'. Lo dichiara Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia nell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, commentando il verbale di vigilanza sanitaria. 'Le fotografie scattate dall'AUSL di Modena durante il sopralluogo alle Costellazioni mostrano sporco, locali deteriorati e condizioni gravi di un edificio che ospitava centinaia di persone. Non si può minimizzare, le istituzioni – conclude Vignali - hanno il dovere di vigilare'.'Questa è la conferma documentale delle criticità che denunciamo da tempo'. Lo dichiarano Antonio Platis, responsabile regionale Organizzazione di Forza Italia, Enrico Fontana, commissario provinciale, e Giovanni Botti, segretario cittadino di Modena.'I rilievi sono pesantissimi. Uno dei quattordici piani è stato scelto a campione e tutte le camere ispezionate sono risultate positive alla presenza di infestanti. Nelle aree destinate – attaccano gli azzurri – agli ospiti seguiti dai Servizi sociali comunali è stata accertata l'assenza di locali per preparare e consumare i pasti e di una lavanderia dedicata, mentre nelle camere da letto erano presenti piastre elettriche, frigoriferi e attrezzature per cucinare. E qui emerge un'enorme contraddizione amministrativa'.'Il 20 agosto - spiegano Platis, Fontana e Botti - il Comune ha aggiudicato a Hyma un nuovo appalto biennale da oltre 1,6 milioni di euro, avviando il contratto dal 1° settembre.Il capitolato prevedeva espressamente una cucina comune, una lavanderia e la possibilità di fornire pasti su richiesta dell'Amministrazione. Eppure, poche settimane dopo, l'AUSL ha accertato che alle Costellazioni, negli spazi destinati all'utenza comunale e privata, questi locali mancavano. Chi ha verificato il rispetto del capitolato prima di autorizzare l'avvio del servizio?''Queste criticità – incalzano gli esponenti di FI – non sono nate dalla sera alla mattina. Chiediamo quindi quali verifiche siano state effettuate nei mesi precedenti, quali prescrizioni siano state impartite e quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei gestori. Al momento del sopralluogo – conclude Vignali - nel palazzo erano presenti ben 500 persone: 110 in carico ai Servizi comunali, 173 ex richiedenti asilo in attesa di lasciare la struttura, altri 96 richiedenti asilo e 121 privati. Dopo anni di disagi e abbandono, i residenti del quartiere meritano risposte'.