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Costellazioni Modena, dal verbale Ausl le immagini delle condizioni igieniche pessime in cui vivevano gli ospiti

Costellazioni Modena, dal verbale Ausl le immagini delle condizioni igieniche pessime in cui vivevano gli ospiti

Platis, Fontana, Botti (Fi): 'Uno dei 14 piani è stato scelto a campione e tutte le camere ispezionate sono risultate positive alla presenza di infestanti'

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'Ci sono immagini che non avremmo mai voluto vedere e che, proprio per questo, non possono essere tenute nel cassetto'. Lo dichiara Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia nell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, commentando il verbale di vigilanza sanitaria. 'Le fotografie scattate dall'AUSL di Modena durante il sopralluogo alle Costellazioni mostrano sporco, locali deteriorati e condizioni gravi di un edificio che ospitava centinaia di persone. Non si può minimizzare, le istituzioni – conclude Vignali - hanno il dovere di vigilare'.
'Questa è la conferma documentale delle criticità che denunciamo da tempo'. Lo dichiarano Antonio Platis, responsabile regionale Organizzazione di Forza Italia, Enrico Fontana, commissario provinciale, e Giovanni Botti, segretario cittadino di Modena.
'I rilievi sono pesantissimi. Uno dei quattordici piani è stato scelto a campione e tutte le camere ispezionate sono risultate positive alla presenza di infestanti. Nelle aree destinate – attaccano gli azzurri – agli ospiti seguiti dai Servizi sociali comunali è stata accertata l'assenza di locali per preparare e consumare i pasti e di una lavanderia dedicata, mentre nelle camere da letto erano presenti piastre elettriche, frigoriferi e attrezzature per cucinare. E qui emerge un'enorme contraddizione amministrativa'.
'Il 20 agosto - spiegano Platis, Fontana e Botti - il Comune ha aggiudicato a Hyma un nuovo appalto biennale da oltre 1,6 milioni di euro, avviando il contratto dal 1° settembre.
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Il capitolato prevedeva espressamente una cucina comune, una lavanderia e la possibilità di fornire pasti su richiesta dell'Amministrazione. Eppure, poche settimane dopo, l'AUSL ha accertato che alle Costellazioni, negli spazi destinati all'utenza comunale e privata, questi locali mancavano. Chi ha verificato il rispetto del capitolato prima di autorizzare l'avvio del servizio?'
'Queste criticità – incalzano gli esponenti di FI – non sono nate dalla sera alla mattina. Chiediamo quindi quali verifiche siano state effettuate nei mesi precedenti, quali prescrizioni siano state impartite e quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei gestori. Al momento del sopralluogo – conclude Vignali - nel palazzo erano presenti ben 500 persone: 110 in carico ai Servizi comunali, 173 ex richiedenti asilo in attesa di lasciare la struttura, altri 96 richiedenti asilo e 121 privati. Dopo anni di disagi e abbandono, i residenti del quartiere meritano risposte'.
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