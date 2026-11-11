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Allarme bomba nelle scuole, a Modena palestre chiuse nel pomeriggio

Allarme bomba nelle scuole, a Modena palestre chiuse nel pomeriggio

'La misura si rende necessaria per agevolare le verifiche e garantire il pieno svolgimento delle operazioni di controllo da parte degli organi competenti'

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Dopo l’emergenza di questa mattina a seguito delle segnalazioni di allarme pervenute tramite posta elettronica ad alcuni istituti scolastici del territorio, la Provincia di Modena ha disposto, in via precauzionale, la chiusura pomeridiana di tutte le palestre delle scuole superiori del territorio provinciale di Modena per la giornata odierna.

'La misura si rende necessaria per agevolare le verifiche e garantire il pieno svolgimento delle operazioni di controllo da parte degli organi competenti, tutelando al contempo la sicurezza di studenti, personale scolastico e società sportive che utilizzano gli spazi in orario extrascolastico' - si legge in una nota.

Sulla vicenda è intervenuto il Presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia: 'Desidero rassicurare tutte le famiglie, gli studenti e il personale scolastico che l'intera situazione è costantemente monitorata ed è sotto la massima attenzione delle autorità competenti e delle forze dell'ordine, che ringrazio per il tempestivo intervento. Di fronte a un evento complesso come quello di questa mattina, la nostra comunità, la società civile e tutte le istituzioni coinvolte hanno saputo reagire con estrema prontezza, dimostrando ancora una volta una straordinaria coesione e un grande spirito reattivo. Siamo a disposizione del dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale (Provveditore) e dei dirigenti scolastici che in queste ore stanno facendo fronte a questa situazione, assicurando loro il nostro pieno supporto'.

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