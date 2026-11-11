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Sulla linea ferroviaria Modena-Mantova, otto treni soppressi, ora basta'

Sulla linea ferroviaria Modena-Mantova, otto treni soppressi, ora basta'

La denuncia di Corrado Gallo e Andrea Articoli, coportavoce di Alleanza Verdi e Sinistra Carpi. Il pesante bilancio per lavoratori e studenti di una sola mattina

2 minuti di lettura
'Stamattina, come ogni giorno, ero in stazione per andare al lavoro. Insieme a me c'erano decine di persone, tutte con la propria destinazione e i propri impegni. Poi, come accade ormai troppo spesso, l'annuncio: soppressioni, ritardi, un guasto sulla linea. E la giornata di tutti viene stravolta. È diventata quasi un'abitudine fotografare il tabellone delle partenze per avere una prova da mostrare al datore di lavoro o a scuola, per dimostrare che il ritardo non dipende da noi. Si arriva puntuali in stazione e ci si ritrova comunque a dover giustificare un disservizio che non si è causato. Dietro questi numeri ci sono ore di lavoro perse, lezioni a cui non si arriva, visite mediche e appuntamenti che saltano, tempo sottratto alla vita personale e alle proprie famiglie. E anche questa volta il problema è stato causato da un guasto alla rete, un'infrastruttura gestita da RFI, non dai treni. Viene da chiedersi: nel 2026 è accettabile che una linea così importante, che collega centri produttivi, economici, scolastici e sanitari, continui a funzionare in queste condizioni? Quando il Ministero delle Infrastrutture intende occuparsi seriamente del trasporto ferroviario regionale?
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Non possiamo accettare che la quotidianità di migliaia di persone resti ostaggio di una rete che troppo spesso non funziona'.

 

Lo dichiara Corrado Gallo, coportavoce di Alleanza Verdi e Sinistra Carpi, che aggiunge: 'Il costo di queste inefficienze viene scaricato interamente sui pendolari che pagano abbonamenti e biglietti per un servizio non sempre efficiente. È ora che qualcuno se ne assuma la responsabilità'.

 

'Questa vicenda riguarda anche il modello di mobilità che vogliamo per il nostro territorio - dichiara Andrea Artioli, coportavoce di Alleanza Verdi e Sinistra Carpi. - . Il treno è una delle principali alternative all'automobile privata: garantire una linea efficiente significa ridurre il traffico, l'inquinamento e rendere concreta la transizione ecologica. Ma non si può chiedere alle persone di lasciare l'auto a casa se poi non si è in grado di offrire un servizio pubblico affidabile. Servono investimenti, manutenzione programmata e interventi strutturali, non semplici spiegazioni dopo ogni guasto. Chiediamo a RFI e al Ministero di assumersi le proprie responsabilità e di dare risposte concrete. Il trasporto ferroviario non è un servizio di serie B: è un'infrastruttura essenziale e una condizione di accesso al lavoro, allo studio e ai servizi.
I pendolari della Mantova-Modena hanno già pagato abbastanza'.

 

Nella foto, alla stazione ferroviaria di Carpi, Corrado Gallo e Andrea Artioli (Alleanza Verdi e Sinistra Carpi)
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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