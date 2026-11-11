Sulla linea ferroviaria Modena-Mantova, otto treni soppressi, ora basta'

'Stamattina, come ogni giorno, ero in stazione per andare al lavoro. Insieme a me c'erano decine di persone, tutte con la propria destinazione e i propri impegni. Poi, come accade ormai troppo spesso, l'annuncio: soppressioni, ritardi, un guasto sulla linea. E la giornata di tutti viene stravolta. È diventata quasi un'abitudine fotografare il tabellone delle partenze per avere una prova da mostrare al datore di lavoro o a scuola, per dimostrare che il ritardo non dipende da noi. Si arriva puntuali in stazione e ci si ritrova comunque a dover giustificare un disservizio che non si è causato. Dietro questi numeri ci sono ore di lavoro perse, lezioni a cui non si arriva, visite mediche e appuntamenti che saltano, tempo sottratto alla vita personale e alle proprie famiglie. E anche questa volta il problema è stato causato da un guasto alla rete, un'infrastruttura gestita da RFI, non dai treni. Viene da chiedersi: nel 2026 è accettabile che una linea così importante, che collega centri produttivi, economici, scolastici e sanitari, continui a funzionare in queste condizioni? Quando il Ministero delle Infrastrutture intende occuparsi seriamente del trasporto ferroviario regionale?Non possiamo accettare che la quotidianità di migliaia di persone resti ostaggio di una rete che troppo spesso non funziona'.

Lo dichiara Corrado Gallo, coportavoce di Alleanza Verdi e Sinistra Carpi, che aggiunge: 'Il costo di queste inefficienze viene scaricato interamente sui pendolari che pagano abbonamenti e biglietti per un servizio non sempre efficiente. È ora che qualcuno se ne assuma la responsabilità'.

'Questa vicenda riguarda anche il modello di mobilità che vogliamo per il nostro territorio - dichiara Andrea Artioli, coportavoce di Alleanza Verdi e Sinistra Carpi. - . Il treno è una delle principali alternative all'automobile privata: garantire una linea efficiente significa ridurre il traffico, l'inquinamento e rendere concreta la transizione ecologica. Ma non si può chiedere alle persone di lasciare l'auto a casa se poi non si è in grado di offrire un servizio pubblico affidabile. Servono investimenti, manutenzione programmata e interventi strutturali, non semplici spiegazioni dopo ogni guasto. Chiediamo a RFI e al Ministero di assumersi le proprie responsabilità e di dare risposte concrete. Il trasporto ferroviario non è un servizio di serie B: è un'infrastruttura essenziale e una condizione di accesso al lavoro, allo studio e ai servizi.I pendolari della Mantova-Modena hanno già pagato abbastanza'.

Nella foto, alla stazione ferroviaria di Carpi, Corrado Gallo e Andrea Artioli (Alleanza Verdi e Sinistra Carpi)