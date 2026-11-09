Modena, alloggi negli spazi svuotati del Policlinico, domani nuovo vertice Ctss: faccia a faccia Mezzetti e Gargano

Nuovo vertice della Conferenza territoriale sociale e sanitaria domani alle 15.30 nella sede della Provincia di Modena. L'Ufficio di presidenza si riunisce a due settimane dall'ultimo vertice nel quale, per la prima volta, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti presentò il suo piano per il declassamento del Policlinico a ospedale per la media e bassa intensità e la creazione di alloggi negli spazi svuotati dopo il trasloco a Baggiovara.

Domani il primo punto all'ordine del giorno verterà proprio sul tema riorganizzazione e ospedali: 'Piano di riordino della offerta sanitaria provinciale, presentazione e condivisione dei primi scenari progettuali e aggiornamento sul percorso di sviluppo'.

Anche all'incontro di domani saranno presenti, oltre ai sindaci dei Comuni capo distretto e al presidente della Provincia, i direttori generali Ausl, Aou e ospedale Sassuolo, Altini, Baldino e Reggiani.

Sarà dunque l'occasione per il sindaco Massimo Mezzetti per un primo faccia a faccia con uno dei principali detrattore del suo progetto, il sindaco di Castelfranco Emilia Gianni Gargano. Gargano si è infatti speso esplicitamente per il mantenimento di tutti i reparti e le funzioni del Policlinico in via del Pozzo.

g.leo.