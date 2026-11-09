Policlinico, eterno cantiere con futuro incerto: 52 milioni di lavori ai nastri di partenza

Cinquantadue milioni e duecentomila euro di lavori. Tanto valgono i due progetti di miglioramento sismico del Policlinico di Modena per i quali l’Azienda ospedaliero-universitaria ha appena individuato il soggetto incaricato di validarli: Bureau Veritas Italia S.p.A., aggiudicataria per 446.958,38 euro IVA esclusa, 545.289,22 con IVA. La cifra compare in una comunicazione del 5 novembre 2026 dell'Azienda Ospedaliera, nel pieno della discussione sul futuro del Policlinico e sul Piano di un nuovo Policlinico lanciato dal sindaco che vedrebbe la concentrazione di molte funzioni di alta specializzazione a Baggiovara, ridimensionando funzionalmente il Policlinico di via del Pozzo alla bassa e media soglia.Verrebbe da interrogarsi sul significato di un tale investimento e se questo sia coerente anche con l'ipotesi del piano da 550 milioni su Baggiovara. Ciò anche solo per il fatto che i due progetti in questione sul Policlinico non sono cosa di oggi. Di oggi ci sono soprattutto i ritardi, almeno per quanto riguarda il blocco centrale.Era il 2027 quando l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena annunciava 'interventi edilizi riguardanti 25.000 metri quadri del monoblocco storico dell’ospedale, per un investimento di oltre 20milioni di euro da concludersi nel 2018. Nello stesso annuncio si diceva anche che la palazzina destinata al Materno-Infantile sarà realizzata entro il 2020'.La palazzina è solo ora verso la dirittura di arrivo, mentre l'adeguamento sismico del blocco centrale riappare oggi in uno dei due progetti oggetto dell'atto, con due milioni in più di spesa prevista rispetto ai 20 prospettati quasi dieci anni fa. In sostanza progetti necessari per mantenere il Policlinico e il suo cuore centrale a norma e sicuro, anche sotto il profilo sismico, e al di la che rimanga con le funzioni attuali o con quelle a bassa e media soglia previste nella cornice del nuovo piano Baggiovara. Ovvero, se il piano annunciato dal sindaco Mezzetti andasse avanti, con molte funzioni di alta specializzazione trasferite a Baggiovara, la sede storica dovrebbe comunque essere sicura e a norma. E per farlo, pur in ritardo di 8 anni, bisogna andare avanti con progetti complessi su tutti i punti di vista, sia tecnici che contabili e di sostenibilità. Ed ecco che per valutare questi due progetti, l'AUO ha affidato con una delibera del 2 novembre scorso, a Bureau Veritas SPA, l’incarico di verifica preventiva finalizzata alla validazione dei due progetti, a seguito di una gara con altre società. Spesa, 545.289 euro, Iva inclusa.Il primo è il progetto esecutivo degli interventi di miglioramento sismico del monoblocco storico (VI fase, corpi C, D, E, G, H), con lavori per 22.199.975,15 euro, finanziati con il programma OOPP-BBCC e un mutuo aziendale. Il secondo è il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo del completamento degli interventi (VII fase, APF16), per 30 milioni: sulla sua copertura finanziaria l’atto non dice nulla, ma la cifra finale totale è chiara: 52.199.975,15 euro, IVA esclusa, ancora da appaltare. Da chiarire quale sia la collocazione di tale cifra per lavori rispetto a quei 300-320 milioni necessari per riqualificare, con una prospettiva decennale, il Policlinico così come è e di cui hanno parlato lo stesso sindaco nonché il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera. Certo è che l’adeguamento sismico del monoblocco storico andrebbe fatto comunque, anche per un Policlinico 'svuotato'. Ma visto che era già programmato nel 2017, con altri direttori ed altri sindaci, e scenari lontani da quelli prospettati con l'accelerazione recente dell'attuale sindaco, è altrettanto opportuno chiedersi se e come gli stessi lavori pensati ieri per il Policlinico di oggi, si inseriscano, anche in termini di spesa e di funzioni, nella prospettiva aperta dal nuovo piano. Una cosa è certa.Il Policlinico, che da anni si presenta, anche per incidenti di percorso (tipo crolli strutturali), ritardi e blocchi, come quello sulla palazzina del blocco A di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, un cantiere perennemente aperto, si sta preparando ad aprire una delle più grandi e più impattanti fasi di lavori che non comporteranno, come già previsto per altri lavori nonché nell'annuncio del 2018, le interruzioni di servizi o la chiusura di reparti ma sicuramente forti disagi, sia per gli utenti ma soprattutto per i personale ospedaliero.Gi.Ga.