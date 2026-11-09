Modena, stangata parcheggi stazione: così raddoppiano le spese per gli abbonati

'Da oggi chiude l’unico ascensore esistente all’ingresso Porta Nord della Stazione ferroviaria di Modena. L’ascensore resterà fuori servizio fino a fine gennaio 2027, obbligando gli utenti con biciclette e i viaggiatori disabili ad utilizzare l’ingresso da Piazza Dante, con prevedibili pesanti disagi o addirittura rinunce alle scelte di viaggio. Un ulteriore peggioramento delle condizioni di accesso alla Stazione, che a partire dal maggio 2025 si sono progressivamente aggravate, a partire dalla riduzione delle dimensioni delle scale, ormai al limite dell’agibilità e con rischi evidenti per l’incolumità di chi le utilizza'. Così Giuseppe Poli, responsabile Trasporti e Mobilità di Federconsumatori Modena.

'La durata del cantiere, poi prorogata per un anno, era giustificata dai vantaggi previsti per l’utenza, con la costruzione di pedane mobili e di un nuovo ascensore più capiente. Una durata dei lavori troppo lunga per gli inaccettabili disagi prodotti, di certo non previsti ad inizio lavori ed evidentemente sottovalutati da chi ha progettato l’intervento. Disagi infiniti che devono trovare soluzioni urgenti per mitigare i disagi che subiscono ogni giorno i viaggiatori. In questo pesante contesto si è inserita la delibera comunale che ha annunciato la trasformazione in parcheggi a pagamento degli attuali parcheggi gratuiti del piazzale esterno posti in corrispondenza dell’ingresso di Porta Nord della stazione e la definizione delle tariffe del parcheggio multipiano.

Per parte nostra è bene precisare nel dettaglio le conseguenze di quelle scelte sul reddito degli utenti del trasporto pubblico. L’abbonamento ferroviario mensile da Modena per le maggiori località della provincia costa attualmente 41 euro e arriva a 51 e 57 euro rispettivamente per Reggio Emilia e Bologna. Con questo aggravio di spesa per il parcheggio dell’auto, 30 euro nel piazzale o 45 euro per il parcheggio multipiano (già scontato per gli abbonati FS) si arriverebbe in alcuni casi a raddoppiare la spesa per l’utilizzo del trasporto ferroviario regionale, al netto dell’aumento delle tariffe ferroviarie già deliberato dalla Regione Emilia-Romagna per l’inizio del 2027'.

'Questo aggravio di costi, se introdotto, inciderà direttamente nella scelta del mezzo di trasporto che ciascun cittadino compie ogni giorno, per far quadrare il bilancio familiare. E’ evidente che aumentando i costi collegati all’abbonamento ferroviario rischia di risultare vincente l’uso del mezzo privato. Una nuova, ulteriore sconfitta per tutti i fautori della mobilità sostenibile.

Federconsumatori Modena ha sostenuto le scelte contenute nel Piano Urbano per una Mobilità Sostenibile per “migliorare la qualità della vita urbana, riorganizzare gli spazi pubblici e favorire modelli di spostamento sostenibili, collettivi, sicuri e inclusivi”.

Nel momento delle scelte questa volontà deve trovare l’attesa conferma ed essere comprensiva dei costi che non possono gravare solo sulle spalle degli utenti del trasporto pubblico, ma deve coinvolgere l’intera collettività ugualmente interessata al raggiungimento degli obiettivi' - chiude Federconsumatori.