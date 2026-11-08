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Volley SuperLega: gara di carattere, Modena si impone a Monza

Volley SuperLega: gara di carattere, Modena si impone a Monza

prima vittoria in trasferta per Modena, che tornerà in campo mercoledì 11 novembre (ore 20.30) in trasferta in Bosnia per l’andata dei 32esimi di Coppa Cev

2 minuti di lettura

Vero Volley Monza – Valsa Group Modena 0-3 (21-25, 14-25, 22-25)


Vero Volley Monza: Bonacchi, Frascio 8, Velichkov 7, Khotsevitch 6, Petkov 5, Beretta 3, Morazzini (L), Perin 1, Mapelli 3, Fall 1, Massari 1, Pesaresi (L). N.E.: Valgiovio, Ceban. All. Eccheli.


Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 5, Mujanovic 11, Jaeschke 9, Porro 12, Di Martino 9, Mati 7, Perry (L), Bento 1, Meijs. N.E.: Barbanti, Tauletta, Garello, Menchetti (L).  All. Tubertini.


Arbitri: Goitre, Verrascina. MVP: Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena)

Note: Spettatori 1903. durata set: 29’, 24’, 29’; tot: 82’.


Formazioni in campo

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Mujanovic in diagonale principale, Jaeschke-Porro di banda, Di Martino-Mati al centro con Perry libero. Monza risponde con Bonacchi al palleggio, Frascio opposto, Velichkov-Khotsevitch martelli, Petkov-Beretta centrali con Morazzini libero.


La gara

Avvio equilibrato, Porro subito protagonista e parità sul 7-7. Monza prova il primo allungo, ace di Khotsevitch per il 12-10 e timeout Tubertini. Modena non molla di un centimetro, Porro nuovamente a segno dopo un’azione combattuta e 15-16 con timeout Eccheli. Si prosegue punto a punto, attacco vincente di Mujanovic e 19-20. I gialloblù piazzano l’allungo decisivo, ace di Tizi-Oualou per il 21-25 e 0-1.


Inizio positivo di secondo set per Modena, Porro non sbaglia e 0-4 dopo i primi scambi.

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Di Martino e compagni aumentano ulteriormente il proprio vantaggio, primo tempo del centrale e 3-9. I canarini insistono, muro di Jaeschke su Mapelli e 8-18. Modena mantiene alto il livello di concentrazione e senza problemi conquista il parziale, mani out di Jaeschke per il 14-25 e 0-2.


Monza reagisce ad inizio terzo set, Frascio a segno e 10-8 con timeout Tubertini. Modena risponde presente e torna avanti, ace di Mati e 11-12. L’ace di Mujanovic regala un ulteriore allungo, 12-16 e timeout Eccheli. Modena in controllo, 18-22 con l’attacco vincente di Porro. Lo stesso schiacciatore gialloblù conclude parziale (22-25) e match (3-0). Prima vittoria in trasferta per Modena, che tornerà in campo mercoledì 11 novembre (ore 20.30) in trasferta in Bosnia per l’andata dei 32esimi di Coppa Cev contro OK Napredak Odzak.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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