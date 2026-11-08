Volley SuperLega: gara di carattere, Modena si impone a Monza

Vero Volley Monza – Valsa Group Modena 0-3 (21-25, 14-25, 22-25)





Vero Volley Monza: Bonacchi, Frascio 8, Velichkov 7, Khotsevitch 6, Petkov 5, Beretta 3, Morazzini (L), Perin 1, Mapelli 3, Fall 1, Massari 1, Pesaresi (L). N.E.: Valgiovio, Ceban. All. Eccheli.





Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 5, Mujanovic 11, Jaeschke 9, Porro 12, Di Martino 9, Mati 7, Perry (L), Bento 1, Meijs. N.E.: Barbanti, Tauletta, Garello, Menchetti (L). All. Tubertini.





Arbitri: Goitre, Verrascina. MVP: Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena)

Note: Spettatori 1903. durata set: 29’, 24’, 29’; tot: 82’.





Formazioni in campo

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Mujanovic in diagonale principale, Jaeschke-Porro di banda, Di Martino-Mati al centro con Perry libero. Monza risponde con Bonacchi al palleggio, Frascio opposto, Velichkov-Khotsevitch martelli, Petkov-Beretta centrali con Morazzini libero.





La gara

Avvio equilibrato, Porro subito protagonista e parità sul 7-7. Monza prova il primo allungo, ace di Khotsevitch per il 12-10 e timeout Tubertini. Modena non molla di un centimetro, Porro nuovamente a segno dopo un’azione combattuta e 15-16 con timeout Eccheli. Si prosegue punto a punto, attacco vincente di Mujanovic e 19-20. I gialloblù piazzano l’allungo decisivo, ace di Tizi-Oualou per il 21-25 e 0-1.





Inizio positivo di secondo set per Modena, Porro non sbaglia e 0-4 dopo i primi scambi.

Di Martino e compagni aumentano ulteriormente il proprio vantaggio, primo tempo del centrale e 3-9. I canarini insistono, muro di Jaeschke su Mapelli e 8-18. Modena mantiene alto il livello di concentrazione e senza problemi conquista il parziale, mani out di Jaeschke per il 14-25 e 0-2.





Monza reagisce ad inizio terzo set, Frascio a segno e 10-8 con timeout Tubertini. Modena risponde presente e torna avanti, ace di Mati e 11-12. L’ace di Mujanovic regala un ulteriore allungo, 12-16 e timeout Eccheli. Modena in controllo, 18-22 con l’attacco vincente di Porro. Lo stesso schiacciatore gialloblù conclude parziale (22-25) e match (3-0). Prima vittoria in trasferta per Modena, che tornerà in campo mercoledì 11 novembre (ore 20.30) in trasferta in Bosnia per l’andata dei 32esimi di Coppa Cev contro OK Napredak Odzak.