Modena, ad Ago le infinite connessioni tra arte, scienze e storia

La colorata città futura immaginata da Fortunato Depero come una nuova Babele accanto alla metropoli inquinata dipinta da Mario Sironi (foto sopra), all'installazione della 'fabbrica dell'aria' del collettivo PNAT o alle fotografie delle città emiliane di Olivo Barbieri e Gabriele Basilico. Le tavole anatomiche ottocentesche di Paolo Mascagni accostate all'installazione contemporanea della britannica Anna Dumitriu sulla fragilità dei microorganismi, mentre la nascita viene celebrata da una scultura egizia di Iside, così come dal dipinto della scozzese Caroline Walker, con la festa del primo cambio di pannolino; e la rinascita dal video della liberatoria parata post Covid organizzata proprio a Modena dallo spagnolo Jordi Colomer. Nel frattempo, un microscopio catadriottico dell'Ottocento, di Giovan Battisti Amici, sembra richiamare il cannocchiale fotografato da Luigi Ghirri sul golfo di Capri o specchiarsi nel cosmo fotografato nell'installazione dell'artista di Amsterdam, ma di origini svizzere, Batia Suter.

Sono solo alcune delle tante connessioni che possono nascere tra le oltre cento opere di più di sessanta artisti della mostra 'Collections Connections' che venerdì 11 dicembre accompagna l'apertura della prima parte di Ago a Modena, in largo Sant'Agostino, un polo culturale che nasce dal restauro del complesso edilizio settecentesco dell'ex ospedale Sant'Agostino a cura di Fondazione di Modena.

La mostra si sviluppa su tre temi (Abitare, Curare, Esplorare), che richiamano la storia di Modena e dell'edificio storico, e fa dialogare tra di loro capolavori delle collezioni della città (di Fondazione Ago e dei Musei universitari che troveranno sede nel nuovo polo, delle Gallerie Estensi e del Museo civico collocati sul fronte opposto della piazza) con prestiti nazionali e internazionali e opere site specific realizzate per l'occasione.





Con il titolo 'Collections Connections. Ago Opens: New Encounters between People, Art, and Science', la mostra propone, appunto, nuovi incontri tra persone, arte e scienza prefigurando l'attività che caratterizzerà il nuovo polo all'insegna di diverse collezioni artistiche e di infinite connessioni.

Curata da Fondazione Ago e dallo studio CRA-Carlo Ratti Associati che, insieme a Italo Rota e con Politecnica Building for Humans, ha firmato anche il progetto sul complesso edilizio; alla mostra ha collaborato anche il critico e curatore Aaron Betsky.





La mostra prosegue, infatti, il processo di trasformazione urbana avviato con il restauro dell'ex ospedale: dopo l'edificio, sono le collezioni a essere rimesse in relazione tra loro e con la città, in una dimensione dinamica che coinvolge opere, idee e persone nell'ambito di un polo culturale di respiro internazionale.

Ai tre temi della mostra sono dedicate le sale espositive del piano superiore del complesso che si affacciano su piazza Sant'Agostino.

Ma non è un percorso obbligato: il visitatore è invitato a muoversi liberamente tra le sale e scoprire le connessioni per serendipità, costruendone di proprie, in un itinerario che si rinnova ogni volta accostando idealmente un'opera all'altra e intrecciando storie diverse.

Nel punto d'incontro delle tre sale l'installazione site specific dell'americano Mark Dion, con sei grandi disegni, crea un'ulteriore connessione con centinaia di figurine storiche - dedicate, appunto, all'Abitare, al Curare e all'Esplorare – selezionate dall'artista tra le raccolte del Museo della Figurina che si trasferirà ad Ago nei prossimi anni.





La sezione dedicata all'Abitare sviluppa un percorso che, partendo dalle città e dal rapporto con la campagna, si spinge fino alla coesistenza planetaria: due secoli di urbanizzazione, crescita e tecnologia hanno esteso la presenza umana su tutta la Terra. E la crisi climatica ci costringe a trovare nuove modalità di connessione e coesistenza con altri gli altri esseri viventi, sia animali che vegetali, in un difficile equilibrio tra armonia e conflitto rappresentato da opere che simbolicamente si confrontano, come la fotografia di Francesco Jodice dei grattacieli di Hong Kong che sembrano sorgere direttamente dalla foresta tropicale e

i grattacieli del cubano Carlos Garaicoa, radici di un mondo fatto di lame affilate.

Nella sezione sul Curare, dove non mancano i rimandi all'edificio che per 250 anni ha ospitato l'ospedale della città, con anche le foto del 2005 del documentarista olandese Raimond Wouda, la traiettoria si sviluppa dal corpo individuale a quello collettivo e il confine tra medicina e arte diventa sfumato accostando le tavole anatomiche ottocentesche di Paolo Mascagni alle installazioni contemporanee delle finlandesi Alma Heikkilä e Jenna Sutela.





Con Esplorare il viaggio della conoscenza arriva a compimento e si confronta con l'infinitamente piccolo e l'indefinita lontananza dello spazio, come avviene simbolicamente nello storico video 'Powers of Ten' degli americani Charles e Ray Eames: ogni dieci secondi l'immagine si allarga di una potenza di dieci metri, fino a un campo visivo di 100 milioni di anni luce, o si restringe fino al quark di un protone di un atomo. Lo sguardo si sposta sottoterra (i campioni di carotaggio industriale si trasformano in opere d'arte nelle mani di Giorgio Andreotta Calò), nel mare mitologico dell'affresco cinquecentesco di Lelio Orsi o nella contemplazione dell'universo, con l'obiettivo del fotografo tedesco Thomas Ruff puntato sulle infinite costellazioni del cielo.

La mostra, a ingresso libero, apre venerdì 11 dicembre alle 18 ed è aperta fino alle 21. Dal giorno successivo e fino al 13 giugno l'orario è dalle 11 alle 19 dal mercoledì al venerdì; dalle 10 alle 19 al sabato, alla domenica e nei festivi. Nel corso dei sei mesi sono previste visite guidate su prenotazione e appuntamenti culturali di approfondimento.