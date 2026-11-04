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Bomporto, nel fine settimana torna la Fiera di San Martino

Bomporto, nel fine settimana torna la Fiera di San Martino

Mercoledì 11 novembre, dalle 17.45 in Sala consiliare, il riconoscimento alla Cantina Paltrinieri per i suoi 100 anni di vita

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Dal 7 al 15 novembre, Bomporto torna a celebrare la Fiera di San Martino, appuntamento atteso e partecipato che unisce tradizione, gusto, spettacolo e comunità.
Come da tradizione, la Fiera si annuncia con l’anteprima della Camminata del Lambrusco, passeggiata non competitiva tra le bellezze del territorio che è in programma domenica 1 novembre e che quest'anno giunge alla sua 18esima edizione.
Promossa dal Comune di Bomporto e dal Comitato Fiera, la manifestazione coinvolge attivamente commercianti, associazioni e realtà locali, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico diffuso.
Sabato 8 novembre si tiene l'inaugurazione ufficiale della Fiera di San Martino con appuntamento in Piazza Roma alle 15,30 per il saluto dell’Amministrazione alla cittadinanza e alle Attività commerciali del Centro Storico.

Iniziative, eventi e appuntamenti della Fiera

-BorgoBuono: spazio dedicato alla cucina emiliana con gnocco fritto, tigelle, polenta, tortellini, calzagatti e piatti contemporanei. L’Enoteca Lambrusco con degustazioni guidate di etichette di Sorbara.
-“Cantine Aperte”
-Visita guidata all’Acetaia Comunale (10 novembre)
-Esposizione di auto storiche, legate alla 'Dolce vita';
-Esposizione di trattori d'epoca e di Harley Davidson
-Mostra personale del pittore Ivano Biasetti
-Mostra di radio e telefoni d'epoca
-Teatro di strada
-Il meglio del 'Festival delle Marching Band'
-San Martino Formato Famiglia (sabato 14 novembre): giornata dedicata a bambini e famiglie con escape room, giochi, laboratori,
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attività sportive e spettacoli
-“Banchettiamo!” con le associazioni di volontariato
-“Bomporto Verdevivo”, pesca di beneficenza, Protezione Civile e conferenze tematiche
-Mercato tradizionale, Mercato contadino e Mercato della Toscana
-Tombolate di San Martino.
Mercoledì 11 novembre, dalle 17.45 in Sala consiliare, il riconoscimento alla Cantina Paltrinieri per i suoi 100 anni di vita e l'attesa assegnazione del San Martino d'oro, premio dedicato a chi si è distinto per meriti civili e sociali.
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