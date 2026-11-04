Bomporto, nel fine settimana torna la Fiera di San Martino

Iniziative, eventi e appuntamenti della Fiera

Dal 7 al 15 novembre, Bomporto torna a celebrare la Fiera di San Martino, appuntamento atteso e partecipato che unisce tradizione, gusto, spettacolo e comunità.Come da tradizione, la Fiera si annuncia con l’anteprima della Camminata del Lambrusco, passeggiata non competitiva tra le bellezze del territorio che è in programma domenica 1 novembre e che quest'anno giunge alla sua 18esima edizione.Promossa dal Comune di Bomporto e dal Comitato Fiera, la manifestazione coinvolge attivamente commercianti, associazioni e realtà locali, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico diffuso.Sabato 8 novembre si tiene l'inaugurazione ufficiale della Fiera di San Martino con appuntamento in Piazza Roma alle 15,30 per il saluto dell’Amministrazione alla cittadinanza e alle Attività commerciali del Centro Storico.-BorgoBuono: spazio dedicato alla cucina emiliana con gnocco fritto, tigelle, polenta, tortellini, calzagatti e piatti contemporanei. L’Enoteca Lambrusco con degustazioni guidate di etichette di Sorbara.-“Cantine Aperte”-Visita guidata all’Acetaia Comunale (10 novembre)-Esposizione di auto storiche, legate alla 'Dolce vita';-Esposizione di trattori d'epoca e di Harley Davidson-Mostra personale del pittore Ivano Biasetti-Mostra di radio e telefoni d'epoca-Teatro di strada-Il meglio del 'Festival delle Marching Band'-San Martino Formato Famiglia (sabato 14 novembre): giornata dedicata a bambini e famiglie con escape room, giochi, laboratori,attività sportive e spettacoli-“Banchettiamo!” con le associazioni di volontariato-“Bomporto Verdevivo”, pesca di beneficenza, Protezione Civile e conferenze tematiche-Mercato tradizionale, Mercato contadino e Mercato della Toscana-Tombolate di San Martino.Mercoledì 11 novembre, dalle 17.45 in Sala consiliare, il riconoscimento alla Cantina Paltrinieri per i suoi 100 anni di vita e l'attesa assegnazione del San Martino d'oro, premio dedicato a chi si è distinto per meriti civili e sociali.