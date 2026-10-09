Bomporto, 130 multe in un anno con le fototrappole posizionate sui cassonetti dei rifiuti

Prosegue a Bomporto l'attività dei dispositivi di videosorveglianza mobile 'E-killer': due fototrappole professionali ad alta tecnologia, sistemi ad alta precisione mobili e dotati di un'elevata autonomia, chiamati ad immortalare chi abbandona rifiuti vicino ai cassonetti.





'I due dispositivi vengono installati a rotazione nei punti più strategici e sensibili del territorio, operando con efficacia sia di giorno che di notte: grazie a ottiche ad alta definizione e a sensori avanzati, garantiscono una visione nitida e la tracciabilità delle targhe dei veicoli coinvolti negli illeciti anche in condizioni di totale oscurità. L'impiego costante di questa tecnologia consente di monitorare in maniera capillare il capoluogo e le frazioni di Solara e Sorbara, in un'ottica di prevenzione e contrasto dei comportamenti incivili' - fa sapere il Comune di Bomporto.





'I dati testimoniano l'efficacia di uno strumento fondamentale per la tutela del decoro urbano e del nostro patrimonio ambientale - sottolinea l'assessore all'Ambiente Andrea Berselli -. La stragrande maggioranza dei nostri cittadini si impegna quotidianamente nella corretta gestione dei rifiuti e merita rispetto. Contro chi invece insiste con comportamenti sconsiderati che deturpano il nostro paese, l'attenzione resta altissima e la determinazione nel far rispettare le regole è assoluta'.





Nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 sono stati effettuati 13 posizionamenti, che hanno portato all'accertamento di 72 sanzioni. L'attività di presidio è proseguita con la stessa intensità anche nel 2026: nei primi sette mesi dell'anno (dal 1° gennaio al 31 luglio 2026), i dispositivi sono stati installati in 15 postazioni differenti, registrando ulteriori 58 violazioni. In totale, nei circa undici mesi rendicontati, la Polizia Locale dell’Unione del Sorbara ha accertato e sanzionato 130 illeciti ambientali.