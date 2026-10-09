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Bomporto, 130 multe in un anno con le fototrappole posizionate sui cassonetti dei rifiuti

Bomporto, 130 multe in un anno con le fototrappole posizionate sui cassonetti dei rifiuti

Sistemi ad alta precisione mobili e dotati di un'elevata autonomia, chiamati ad immortalare chi abbandona rifiuti vicino ai cassonetti

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Prosegue a Bomporto l'attività dei dispositivi di videosorveglianza mobile 'E-killer': due fototrappole professionali ad alta tecnologia, sistemi ad alta precisione mobili e dotati di un'elevata autonomia, chiamati ad immortalare chi abbandona rifiuti vicino ai cassonetti.


'I due dispositivi vengono installati a rotazione nei punti più strategici e sensibili del territorio, operando con efficacia sia di giorno che di notte: grazie a ottiche ad alta definizione e a sensori avanzati, garantiscono una visione nitida e la tracciabilità delle targhe dei veicoli coinvolti negli illeciti anche in condizioni di totale oscurità. L'impiego costante di questa tecnologia consente di monitorare in maniera capillare il capoluogo e le frazioni di Solara e Sorbara, in un'ottica di prevenzione e contrasto dei comportamenti incivili' - fa sapere il Comune di Bomporto. 


'I dati testimoniano l'efficacia di uno strumento fondamentale per la tutela del decoro urbano e del nostro patrimonio ambientale - sottolinea l'assessore all'Ambiente Andrea Berselli -. La stragrande maggioranza dei nostri cittadini si impegna quotidianamente nella corretta gestione dei rifiuti e merita rispetto. Contro chi invece insiste con comportamenti sconsiderati che deturpano il nostro paese, l'attenzione resta altissima e la determinazione nel far rispettare le regole è assoluta'. 


Nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 sono stati effettuati 13 posizionamenti, che hanno portato all'accertamento di 72 sanzioni. L'attività di presidio è proseguita con la stessa intensità anche nel 2026: nei primi sette mesi dell'anno (dal 1° gennaio al 31 luglio 2026), i dispositivi sono stati installati in 15 postazioni differenti, registrando ulteriori 58 violazioni. In totale, nei circa undici mesi rendicontati, la Polizia Locale dell’Unione del Sorbara ha accertato e sanzionato 130 illeciti ambientali.

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