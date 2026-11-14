Porte Vinciane chiuse: notte di apprensione a Bomporto

Ore di apprensione a Bomporto e lungo l’asta del Naviglio per il passaggio della piena del fiume Panaro che a Bomporto, nell'immissione del Naviglio, ha uno dei nodi più delicati del sistema idraulico modenese. Nelle ultime ore, in concomitanza con l'ondata di maltempo, si è nuovamente verificato un fenomeno classico per il sistema.Le porte vinciane, installate nel del ponte sul Naviglio poco prima della confluenza nel Panaro, all'innalzamento del livello di quest'ultimo e al passaggio delle ondate di piena, si chiudono in maniera naturale (oggi anche in modo artificiale dopo l'installazione di sistemi idraulici), a seguito della pressione esercitata dalle acque del fiume Panaro, spinge automaticamente i battenti delle porte, provocandone la chiusura.Questo sbarramento svolge una funzione fondamentale: impedisce alle acque in piena del Panaro di risalire a ritroso nel Naviglio, evitando l'allagamento dell'abitato di Bomporto. Allo stesso tempo pero la chiusura comporta un inevitabile effetto collaterale: il Naviglio perde il suo naturale sbocco verso il fiume. Continuando a ricevere le acque provenienti dai canali della rete scolante di Modena, il canale inizia così a riempirsi e a salire di livello molto più rapidamente, creando quell'effetto ben rappresentato dalla foto principale pubblicata dal Comune di Bomporto che, nona caso, ha attivato il COC (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile anche per garantire un costante monitoraggio della situazione.La criticità più allarmante si verifica quando il blocco allo scarico sul Panaro si prolunga nel tempo. In attesa della realizzazione da parte del Consorzio di Bonifica di Burana del grande impianto di sollevamento (progetto già in fase esecutiva che permetterà di pompare forzatamente le acque del Naviglio oltre le porte e direttamente nel fiume Panaro, il sistema si affida oggi alle casse di espansione dei Prati di San Clemente, tra Bastiglia e Bomporto.

Quest'area funziona come un grande catino naturale, recentemente potenziato attraverso l'adeguamento e la manutenzione degli argini perimetrali. Il suo compito è intercettare e trattenere le acque in arrivo da Modena attraverso i canali Minutara e Fossa Monda, impedendo che si riversino direttamente nel Naviglio sbarrato di fatto a livello di Bomporto. Le casse sono state via via allagate in modo naturale compensando l'eccesso di acqua. L'interruzione delle precipitazioni delle scorse ora ha fatto il resto, nonostante la chiusura proseguita tutta la notte delle porte vinciane. La conferma di una condizione relativamente tranquilla della situazione non solo per Bomporto ma anche per le aree a monte, da Bastiglia e da lì verso Modena, è data dal livello ancora basso del Naviglio a livello di Albareto.Le condizioni più critiche si verificano, ed è successo non più tardi di due anni fa, quando le precipitazioni insistono anche su Moena e la capacità di invaso dei Prati di San Clemente arriva a saturazione mentre le porte vinciane restano sigillate. L'acqua, non trovando più sfogo a valle, tende a salire di livello allagando non solo i prati di San Clemente ma aree sempre più a monte, verso Modena mettendo sotto pressione il comune di Bastiglia e poi, in risalita, la zona di Albareto, allagata due anni fa per giorni. Fino ad incidere su Modena, a partire dalla zona est, dove transitano i canali Minutara (che a livello della questura intercetta anche le acqua collettore di Levante) e il Fossa Monda.Oggi, fortunatamente, lo scenario volge al miglioramento. La tregua concessa dall'esaurimento delle piogge, a condizione di porte vinciane ancora chiuse per il livello ancora alto (seppur anch'esso in calo), del Panaro, ha ridotto l'apporto idrico in arrivo dal capoluogo, evitando che il sistema andasse in sovraccarico.Il monitoraggio sul territorio resta alto, ma con il progressivo deflusso del colmo di piena del Panaro nei prossimi, la pressione sulle paratoie diminuirà, creando nelle prossime ore le condizioni necessarie per la riapertura delle porte vinciane, lo scolo naturale delle acqua de Naviglio, e il definitivo ritorno alla normalità.