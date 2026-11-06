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Progetto Civico Italia si espande nel modenese: nasce il nuovo comitato a Bomporto

Progetto Civico Italia si espande nel modenese: nasce il nuovo comitato a Bomporto

Nelle prossime settimane la presentazione dei nuovi gruppi in tutta la provincia

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Si rafforza la crescita di Progetto Civico Italia in provincia di Modena. Il movimento civico, fondato a livello nazionale da Alessandro Onorato, segna un'ulteriore e importante tappa del suo radicamento: la nascita del comitato di Bomporto segue infatti le recenti aperture dei comitati di Sassuolo, Carpi e Vignola, confermando l'espansione della rete civica nel modenese. 

Il neonato comitato bomportese sarà guidato e coordinato dalla referente Fabiola Cutrì, affiancata da una squadra di cittadini che hanno scelto di mettersi in gioco in prima persona: Francesco Perrupato, Rosaria Di Ronza, Alessandra Fasanella e Gabriele Infuso. All'iniziativa ha preso parte anche il consigliere regionale e coordinatore regionale di Progetto Civico Italia, Vincenzo Paldino, a testimonianza del pieno supporto dei vertici regionali al percorso di consolidamento sul territorio. Con lui Rosario Maragò, coordinatore della provincia di Modena di Progetto Civico Italia. 


L'inaugurazione di Bomporto rappresenta la prosecuzione di un cammino che si farà ancora più intenso. Già nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, Progetto Civico Italia presenterà ufficialmente i dieci comitati attivi capillarmente nei diversi quartieri del comune di Modena, oltre a quelli di Mirandola, Formigine, Nonantola, Pavullo, Castelfranco Emilia e di numerosi altri centri della provincia.

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Il movimento mira a rimettere al centro delle decisioni i problemi reali delle famiglie: il caro vita che pesa sui bilanci, l'emergenza abitativa, le liste d'attesa nella sanità pubblica e l'efficienza dei trasporti locali per studenti e lavoratori. 


A margine dell'evento, il coordinatore provinciale di Progetto Civico Italia, Maragò, ha tracciato il bilancio di questa fase di espansione. 'La nascita del comitato di Bomporto, che segue quelle già avviate e consolidate di Sassuolo, Carpi e Vignola, dimostra che il nostro progetto politico sta mettendo radici profonde in tutta la provincia di Modena. Questa grande partecipazione è il segno chiaro che i cittadini cercano una politica concreta, fatta di ascolto e vicinanza. Insieme ad Alessandro Onorato e al coordinatore regionale Vincenzo Paldino stiamo costruendo un soggetto civico solido e autorevole. Nei prossimi giorni la nostra mobilitazione toccherà i quartieri di Modena città e gli altri comuni della provincia: vogliamo dare risposte ai problemi di ogni giorno e ridare spazio alla politica che parte dal basso'.

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